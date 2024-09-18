Рейтинг блогеров Украины-2024 уже набрал миллион просмотров: кто сейчас в десятке лидеров

Лидерами голосования сейчас являются те инфлюенсеры, которые активно призывают подписчиков поддерживать их.

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Фокус запустил голосование за "Топ 50 блогеров Украины-2024". В список кандидатов вошли более 200 инфлюенсеров: учитывались их популярность, количество подписчиков, упоминания в СМИ, поддержка Украины и Сил обороны и "зашкварность". Голосование за фаворитов аудитории стартовало 16 сентября и продлится до 14 октября, однако уже на третьи сутки рейтинг просмотрели более миллиона пользователей.

В десятку лидеров рейтинга блогеров по состоянию на вечер 18 сентября входят:

Олег Машуковский. Работал мастером бьюти-индустрии, а уже потом начал заниматься блогерской деятельностью и сниматься в различных проектах. С началом полномасштабного вторжения часто помогает украинским военнослужащим финансово.

Олег Машуковский Фото: Скриншот

Стася Макеева. Снимает контент о детях — часто героиней ее видеороликов является 3-летняя дочь Мишель. Рождение ее второго ребенка — сына — происходило в прямом эфире.

Стася Макеева Фото: instagram.com/stasya_makeeva

Дарья Пазюк (Баба Даша). Известна не только как блогер, но и как бизнесвумен, жена и мама троих сыновей. Вместе с мужем развивает семейное дело. В июле этого года Дарья стала победителем в номинации "Блогер бизнес-мама" премии Blogger Awards 2024.

Баба Даша (Дарья Пазюк)

Диана Козачок (Дианория). Стала известной благодаря блогу о беременности и материнстве. После рождения ребенка делится в соцсетях моментами его воспитания.

Дианория (Диана Козачок)

Станислав Бунятов (Осман). Военный, автор Telegram-канала "Говорят Снайпер", командир отделения 24-й ОШБр "Айдар". В качестве блогера он рассказывает о событиях на фронте и закрывает потребности различных бригад на суммы в более миллиона гривен за несколько часов.

Станислав Бунятов

Анастасия Скальницкая. Известна благодаря снимкам красивых цветочных композиций. Также делится кадрами личной жизни и опытом ухода за малышом.

Анастасия Сакальницкая

Владимир Золкин. Журналист, общественный активист, блогер. Вместе с журналистом Дмитрием Карпенко создали ютуб-проект "Интервью с пленными РФ". Публикуя разговоры с оккупантами, они пытаются противостоять пропаганде РФ и донести до россиян реальную информацию о войне в Украине.

Владимир Золкин

Александр Волошин. Блогер, который учит как развивать собственный бизнес с нуля, интервьюер и исполнитель собственных песен. Был женат на украинской певице Анне Тринчер. Активно помогал украинским защитникам.

Александр Волошин Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Юлия Вербинец (Верба). Начала снимать контент с 11 лет. Сейчас имеет многочисленные достижения в сфере и отмечает, что на блогерстве в месяц может зарабатывать до 45 тысяч долларов. В последнее время в блоге освещала свою первую беременность и рождение первого ребенка. В прошлом октябре она приобрела несколько автомобилей военным.

Юлия Верба Фото: РБК-Украина

Виталий Дрибница. Один из самых известных видеоблогеров Украины на историческую тематику, соавтор учебников по истории Украины для общеобразовательных школ, постоянный член жюри IV этапа Всеукраинской ученической олимпиады по истории. На своем ютуб-канале часто общается с россиянами и опровергает враждебные нарративы.

Виталий Дрибница

Отметим, что в лидерах оказались те блогеры, которые активно агитируют свою аудиторию голосовать за них.

Подчеркнем, что голосование продлится до 14 октября, однако финальный список будет опубликован после окончательного подсчета и проверки на использование ботоферм или закупки голосов на биржах. Редакция также подробно расскажет о первой пятерке и победителях в каждой из категорий.

Ознакомиться с полным перечнем кандидатов в топ 50 блогеров Украины можно по ссылке.