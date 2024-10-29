Голосувало 350 тисяч: журнал People обрав топ 15 найсексуальніших чоловіків 2024 року (фото)
Актор Роберт Паттінсон став переможцем в одній номінації топ 15 найсексуальніших чоловіків журналу People. Перемогу він здобув не завдяки таланту перевтілення, а із зовсім інших причин.
Журнал People оголосив імена знаменитостей, яких американці визнали найсексуальнішими. Двоє з переможців — спортсмени, решта — актори кіно, ведучі теле- та радіопроєктів, зірки соцмереж. В переліку — 15 переможних категорій. Серед них є, наприклад, найкращий "собачий тато" або найкращий "батько новонародженої дитини". Відео з нагородження "топ ведучого токшоу" Марка Консуелоса з'явилось на розважальному YouTube-каналі LiveKellyandMark: у прямому ефірі йому вручили спеціальний блискучий кубок. Топ 15 найсексуальніших чоловіків 2024 року опублікували на порталі видання.
У статті з підсумками голосування вказано, що у ньому взяло участь 350 тис. американців. Як з'ясувалось, учасники серйозно поставились до шансів на перемогу. Як агітаційні матеріали використали, наприклад, спеціальні сорочки чи битву рекламних повідомлень, розповіли журналісти. Рахували голоси у соцмережах, в коментарях: усіх почули, запевнили організатори.
Рейтинг журналу People — топ 15 найсексуальніших чоловіків
29 жовтня видання опублікувало перших переможців у номінаціях. На кожному фото, яке ілюструє номінацію, бачимо переможця та його суперників. Останні п'ятеро переможців з'являться 30 жовтня.
Найсексуальніший ведучий ток-шоу: Марк Консуелос.
Консуелос виграв суперництво з Джиммом Феллоном, пояснили журналісти. Перемога дісталась завдяки тому, що він виглядає "найчарівніше під час невимушеної бесіди".
Найсексуальніший собачий тато: Макс Грінфілд
Актор, який граф у фільмі New Girl, виграв, ймовірно, завдяки собаці з кличкою Дарлін, якого він врятував, пояснюється у статті.
Завдяки кому BRAT виглядає найсексуальнішим: Джо Джонас.
Актор та співак Джо Джонас здобув прихильність американців завдяки "хуліганській або дещо нахабній, втім симпатичній, поведінці у соцмережах". Що таке номінація BRAT видання не пояснило, пожартувавши на цю тему.
Найсексуальніші татуювання: Джеремі Аллен Вайт.
Актор Джеремі Аллен Вайт із серіалу The Bear переміг через те, що розгулював топлес вулицями Лос-Анджелеса, ідеться у статті.
Найсексуальніший новий серцеїд: Джейкоб Елорді.
Щодо Елорді, відомого за роллю у серіалі "Ейфорія", видання написало, що він настільки чарівний, що просто створений для плакатів з найкрасивішими чоловіками.
Найсексуальніший музикант: Гаррі Стайлс.
Журналісти нагадали, що Гаррі Стайлс і раніше перемагав у цій номінації. Вони визнали, що у нього чарівний голос. Втім, суперники також були сильними, але його фанатів було більше.
Найсексуальніший вперше тато: Роберт Паттінсон.
Паттінсону довелось змагатись з не менш чарівними "молодими татусями", ідеться у статті People. Інколи вони виглядали дійсно стомленими. Водночас переможець заявив, що "народження дитини водночас дає змогу людині відчувати себе і старою, і молодою".
Найсексуальніший ведучий подкасту: брати Джейсон Келс і Тревіс Келс.
Видання нагадало, що брати ведуть спортивне шоу і діляться враженнями про різні змагання. Крім того, вони говорять про особисте життя і навіть про подругу одного з них.
Найсексуальніший підтримуючий партнер у спорті: Гантер Вудголл.
Легкоатлет та переможець Параолімпійських ігор 2024 року Гантер Вудголл переміг у номінації завдяки романтичним стосункам з партнеркою, які він продемонстрував під час Олімпійських ігор 2024 року. Журналісти нагадали, що він "виділився серед інших своїм ніжним поцілунком із дружиною Тарою Девіс-Вудголл, гімнасткою".
Найсексуальніша зірка TikTok: Марк Естес.
Подружка TikTok-блогера Марка Естеса, як з'ясувалось, публічно розповіла про бурхливу ніч, яку провела з коханим. Її розповіді, а також звичка номінанта гуляти топлес, зробили його переможцем номінації, пояснило видання.
Зазначимо, у жовтні Фокус підбив підсумки власного рейтингу, у якому українці обрали найкращого блогера. Найбільше голосів, 59 тисяч, набрав заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін. На другому місці — блогерка Стася Макєєва, яка отримала 29 тис. голосів.
Нагадуємо, у серпні з'явився рейтинг найвпливовіших українців, до якого увійшли 100 політиків та громадських діячів.