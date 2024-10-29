Голосувало 350 тисяч: журнал People обрав топ 15 найсексуальніших чоловіків 2024 року (фото)

Актор Роберт Паттінсон став переможцем в одній номінації топ 15 найсексуальніших чоловіків журналу People. Перемогу він здобув не завдяки таланту перевтілення, а із зовсім інших причин.

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Журнал People оголосив імена знаменитостей, яких американці визнали найсексуальнішими. Двоє з переможців — спортсмени, решта — актори кіно, ведучі теле- та радіопроєктів, зірки соцмереж. В переліку — 15 переможних категорій. Серед них є, наприклад, найкращий "собачий тато" або найкращий "батько новонародженої дитини". Відео з нагородження "топ ведучого токшоу" Марка Консуелоса з'явилось на розважальному YouTube-каналі LiveKellyandMark: у прямому ефірі йому вручили спеціальний блискучий кубок. Топ 15 найсексуальніших чоловіків 2024 року опублікували на порталі видання.

Рейтинг журналу People

У статті з підсумками голосування вказано, що у ньому взяло участь 350 тис. американців. Як з'ясувалось, учасники серйозно поставились до шансів на перемогу. Як агітаційні матеріали використали, наприклад, спеціальні сорочки чи битву рекламних повідомлень, розповіли журналісти. Рахували голоси у соцмережах, в коментарях: усіх почули, запевнили організатори.

Рейтинг журналу People — топ 15 найсексуальніших чоловіків

29 жовтня видання опублікувало перших переможців у номінаціях. На кожному фото, яке ілюструє номінацію, бачимо переможця та його суперників. Останні п'ятеро переможців з'являться 30 жовтня.

Найсексуальніший ведучий ток-шоу: Марк Консуелос.

Консуелос виграв суперництво з Джиммом Феллоном, пояснили журналісти. Перемога дісталась завдяки тому, що він виглядає "найчарівніше під час невимушеної бесіди".

Рейтинг журналу People — Найсексуальніший ведучий ток-шоу Марк Консуелос Фото: People

Найсексуальніший собачий тато: Макс Грінфілд

Актор, який граф у фільмі New Girl, виграв, ймовірно, завдяки собаці з кличкою Дарлін, якого він врятував, пояснюється у статті.

Рейтинг журналу People — Найсексуальніший собачий тато Макс Грінфілд Фото: People

Завдяки кому BRAT виглядає найсексуальнішим: Джо Джонас.

Актор та співак Джо Джонас здобув прихильність американців завдяки "хуліганській або дещо нахабній, втім симпатичній, поведінці у соцмережах". Що таке номінація BRAT видання не пояснило, пожартувавши на цю тему.

Рейтинг журналу People — Завдяки кому BRAT виглядає найсексуальнішим Джо Джонас Фото: People

Найсексуальніші татуювання: Джеремі Аллен Вайт.

Актор Джеремі Аллен Вайт із серіалу The Bear переміг через те, що розгулював топлес вулицями Лос-Анджелеса, ідеться у статті.

Рейтинг журналу People — Найсексуальніші татуювання Джеремі Аллен Вайт Фото: People

Найсексуальніший новий серцеїд: Джейкоб Елорді.

Щодо Елорді, відомого за роллю у серіалі "Ейфорія", видання написало, що він настільки чарівний, що просто створений для плакатів з найкрасивішими чоловіками.

Рейтинг журналу People — Найсексуальніший новий серцеїд Джейкоб Елорд Фото: People

Найсексуальніший музикант: Гаррі Стайлс.

Журналісти нагадали, що Гаррі Стайлс і раніше перемагав у цій номінації. Вони визнали, що у нього чарівний голос. Втім, суперники також були сильними, але його фанатів було більше.

Рейтинг журналу People — Найсексуальніший музикант Гаррі Стайлс Фото: People

Найсексуальніший вперше тато: Роберт Паттінсон.

Паттінсону довелось змагатись з не менш чарівними "молодими татусями", ідеться у статті People. Інколи вони виглядали дійсно стомленими. Водночас переможець заявив, що "народження дитини водночас дає змогу людині відчувати себе і старою, і молодою".

Рейтинг журналу People — Найсексуальніший перший тато Роберт Паттінсон Фото: People

Найсексуальніший ведучий подкасту: брати Джейсон Келс і Тревіс Келс.

Видання нагадало, що брати ведуть спортивне шоу і діляться враженнями про різні змагання. Крім того, вони говорять про особисте життя і навіть про подругу одного з них.

Рейтинг журналу People — Найсексуальніший ведучий подкасту брати Джейсон Келс і Тревіс Келс Фото: People

Найсексуальніший підтримуючий партнер у спорті: Гантер Вудголл.

Легкоатлет та переможець Параолімпійських ігор 2024 року Гантер Вудголл переміг у номінації завдяки романтичним стосункам з партнеркою, які він продемонстрував під час Олімпійських ігор 2024 року. Журналісти нагадали, що він "виділився серед інших своїм ніжним поцілунком із дружиною Тарою Девіс-Вудголл, гімнасткою".

Рейтинг журналу People — Найсексуальніший підтримуючий партнер у спорті Гантер Вудголл Фото: People

Найсексуальніша зірка TikTok: Марк Естес.

Подружка TikTok-блогера Марка Естеса, як з'ясувалось, публічно розповіла про бурхливу ніч, яку провела з коханим. Її розповіді, а також звичка номінанта гуляти топлес, зробили його переможцем номінації, пояснило видання.

Рейтинг журналу People — Найсексуальніша зірка TikTok Марк Естес Фото: People

Зазначимо, у жовтні Фокус підбив підсумки власного рейтингу, у якому українці обрали найкращого блогера. Найбільше голосів, 59 тисяч, набрав заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін. На другому місці — блогерка Стася Макєєва, яка отримала 29 тис. голосів.

Нагадуємо, у серпні з'явився рейтинг найвпливовіших українців, до якого увійшли 100 політиків та громадських діячів.