Больше зрелищ и эмоций от Netflix: топ-10 самых ожидаемых премьер сериалов 2025 года

Забастовки в Голливуде существенно подвинули съемки продолжения ряда популярных шоу, поэтому многие из тех, которые должны были выйти в 2024 году, зрители увидят в 2025-м.

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Стриминговый сервис Netflix, который весь 2024 год радовал зрителей интересными фильмами и сериалами, обещает не менее яркий и насыщенный на премьеры 2025 года. Фокус собрал самые ожидаемые премьеры в 2025, выход которых уже официально подтвержден.

"Первозданная Америка"

Шестисерийный вестерн-сериал Питера Берга "Первозданная Америка", сценарий к которому написал Марк Л. Смит, охватывает опасный период в истории Америки. Действие фильма происходит в 1857 году. Сюжет рассказывает об истории зарождения американского Запада, где культуры, религии и люди вступают в жестокое противостояние за контроль над новыми территориями. А в это время Сара Роуэлл вместе со своим сыном пытается сбежать на Запад, чтобы начать новую жизнь. В качестве спутника и защитница она берет скользкого типа Айзака, которому не доверяет. Но выбора нет, поэтому они отправляются в длительное и опасное путешествие

Сериал обещает быть очень непростым и напряженным, а актерский состав выше всяких похвал. В нем снимаются Саура Лайтфут Леон, Тейлор Китч, Джай Кортни, Бетти Гилпин, Ши Уигхэм, Дэйн ДеХаан и другие.

Премьера "Первозданной Америки" состоится уже 9 января.

"Ночной агент" (2 сезон)

Второй сезон "Ночного агента", остросюжетного триллера по роману Мэтью Квирка, выходит на Netflix 23 января 2025 года. Проект Шона Райана ("Щ. И .Т." и "Щит") представляет собой захватывающий триллер, сочетающий шпионаж и психологическую драму. Адаптированный по роману Мэтью Квирка, сериал рассказывает о Питере Сазерленде, молодом агенте ФБР в исполнении Габриэля Бассо, чьи героические действия в первом сезоне привели его в самые секретные сферы американского правительства.

Во втором сезоне Питер получает должность "ночного агента" – роль в таинственной организации "Ночные действия". Но в мире, где каждый союзник может стать врагом, Питеру придется преодолевать предательства и угрозы, чтобы защитить свою миссию и свою жизнь.

Самое лучшее в возвращении "Ночного агента" в январе 2025 года заключается в том, что зрителям не придется беспокоиться о том, что сериал не вернется на еще один сезон. Netflix уже продлил его на третий сезон, производство которого стартует до конца 2024 года и продолжится в 2025 году.

Второй сезон состоит из 10 серий.

"Нулевой день"

"Нулевой день" – политический конспирологический триллер, в центре которого – разрушительная глобальная кибератака. Режиссером сериала стала Лесли Линки Глаттер, а шоураннером – Эрик Ньюман ("Нарко"). Он писал сценарий в соавторстве с Ноем Оппенгеймом и Майклом Шмидтом.

В главной роди снялся Роберт Де Ниро, который сыграл бывшего президента США Джорджа Маллена. Ему как главе Комиссии нулевого дня, поручено найти виновных в разрушительной кибератаке, вызвавшей хаос по всей стране и тысячи человеческих жертв. В поисках правды он сталкивается с дезинформацией, личными амбициями влиятельных людей из сферы технологий, правительства и Уолл-стрит, а также собственными темными секретами, рискуя всем, что ему дорого.

В шоу также снимаются Анджела Бассетт, Конни Бриттон, Джесси Племонс, Лиззи Каплан, Джоан Аллен, Билл Кэмп, Дэн Стивенс и другие знакомые лица. Все шесть серий политического триллера начнут транслироваться на Netflix 20 февраля.

"Никто этого не хочет" (2 сезон)

Романтическая комедия "Никто этого не хочет" о неверующей ведущей подкаста о сексе Джоанне (Кристен Белл) и оказавшемся одиноким раввине Ноа (Адам Броди) получила свое продолжение, которое зрители увидят в 2025-м. Влюбленные из совершенно разных миров продолжат строить свои отношения, что дается им непросто. На пути к счастью им пытаются помешать члены семей и друзья.

Netflix официально подтвердил продолжение "Никто этого не хочет" всего через несколько недель после того, как на платформе вышел первый сезон. Учитывая его популярность и высокие оценки от критиков, это решение было очевидным. Съемки второго сезона начнутся в начале 2025 года, и как создатель Эрин Фостер, так и звезда Адам Броди говорят, что он выйдет к осени. Ориентировочно это – 26 сентября 2025 года. Поклонникам обещают 10 серий.

"Игра в кальмара" (3 сезон)

Когда южнокорейский сериал Хван Дон Хека "Игра в кальмара" вышел на Netflix в 2021 году, он стал беспрецедентным мировым явлением, и второй сезон был лишь вопросом времени. Уже 26 декабря на экраны вышло продолжение культового шоу. Однако на этом создатели "Игры" останавливаться не собираются. Вместе с объявлением о дате выхода второго сезона Netflix анонсировал третий сезон, который выйдет в 2025-м.

Режиссер обещает, что он станет последним. Учитывая, что изначально "Игра в кальмара" задумывалась на один сезон, это довольно хорошо. Финал – каким бы он ни был – органично вытекает из сценария.

"Когда я думал об идее финала третьего сезона, мне кажется, что это как-то само собой пришло в голову, что это завершение. Я верил, что с этой историей я смогу рассказать все, что хотел, через историю "Игры в кальмара", а также с точки зрения Ги-хуна как персонажа, и я подумал, что нам не нужны дальнейшие истории отсюда", – сказал он.

Подробности сюжета пока что не разглашаются, но очевидно, что главный герой Сон Ки Хун вернется в продолжение сериала.

Ориентировочная дата премьеры – лето-осень 2025.

Хван Дон Хек подтвердил выход третьего сезона "Игры в кальмара" в 2025

"Джинни и Джорджия" (3 сезон)

"Джинни и Джорджия" – американский комедийно-драматический телесериал, созданный Сарой Лэмперт, первый сезон которого вышел на Netflix 24 февраля 2021 года. Он рассказывает историю свободомыслящей Джорджи, которая переезжает с двумя детьми, Джинни и Остином, на север, чтобы начать жизнь с чистого листа. Дорога к переменам омрачена прошлым главной героини.

Выход шоу был позитивно встречен зрителями, и они с нетерпением ждали продолжения. Второй сезон стартовал в январе 2023 года, показав впечатляющие рейтинги. Успех побудил стриминговый сервис продолжить сериал еще на сезон.

К сожалению, из-за задержек, вызванных забастовками, работа над третьим сезоном была отложена. В феврале 2024-го Netflix официально подтвердил, что сериал вернется с третьим сезоном в 2025 году.

Работа над ним стартовала в апреле 2024 года. Релиз ожидается не позднее весны 2025 года.

"One Piece. Большой куш" (2 сезон)

"One Piece. Большой куш" – стриминговый телесериал, основанный на одноименной манге Эйитиро Оды, а его создателями выступили Мэтт Оуэнс и Стивен Маэда.

Шоу рассказывает о приключениях Манки Д. Луффи, который вместе с командой пиратов исследует экзотические острова и бесконечные океаны в поисках клада One Piece, что поможет ему стать следующим Королем пиратов. Первый сезон состоял из 8 эпизодов (продолжительностью до часа каждый), а главные роли исполнили Иньяки Годой ("Кто убил Сару?"), Маккенью Арата ("Смертельный поцелуй"), Эмили Радд ("Улица страха"), Джейкоб Ромеро Гибсон ("Всем встать") и Таз Скайлар ("Точка кипения").

Сериал, вышедший в 2023 году, стал одним из самых популярных на Netflix, и поклонники с нетерпением ждали продолжения в 2024. Более того, сервис подтвердил работу над вторым сезоном.

Однако надеждам фанатов на скорое продолжение не суждено было сбыться. Производство второго сезона официально началось только в июле 2024 года, так что его премьеру стоит ожидать примерно в начале или в конце 2025 года.

Во втором сезоне Маеду в качестве шоураннера и исполнительного продюсера сменил Джо Трач ("Перси Джексон и Олимпийцы"), а вторым остался Мэтт Оуэнс.

"Уэнздей" (2 сезон)

С момента выхода первого сезона "Уэнздей" с Дженной Ортегой в главной роли, который имел оглушительный успех, было много разговоров о том, что сработало и что не сработало в первом сезоне. Поговаривали, что актриса пережила непростые моменты во время съемок и была разочарована направление Уэнздей как персонажа. Тем не менее о продолжении шоу объявили еще 6 января 2023 года.

На ситуацию с производством продолжения незначительно повлияла забастовка сценаристов, а впоследствии – забастовка актеров в США.

По последней информации, релиз второго сезона Уэнздей" ожидается в 2025 году. Первый сезон шоу снимался в период с осени 2021 года по весну 2022 года, а релиз на Netflix состоялся примерно через восемь месяцев. Учитывая эти сроки, можно надеяться, что релиз состоится где-то в середине 2025 года.

Кроме Дженны, в сериал вернуться Кэтрин Зета-Джонс, Луис Гузман, Исаак Ордоньес, Луянда Унати Льюис-Няво, Эмма Майерс, Джой Сандей и другие.

Что касается сюжета, то его детали не разглашаются, но создатели обещают больше элементов ужасов. Также они хотят ввести новых персонажей семьи Аддамс. Хантер Духан, сыгравший Тайлера, рассказал, что хотел бы увидеть бабушку Аддамс.

Они также хотят сделать акцент на отношениях Уэнсдэй и Мортиши, поскольку в первом сезоне дочь и мать не очень ладили между собой.

"Очень странные дела" (5 сезон)

Мегапопулярный сериал Netflix "Очень странные дела" на протяжении всех четырех сезонов держал зрителей в напряжении, и теперь они с нетерпением ждут окончания истории. Поэтому именно пятый сезон может стать самым долгожданным.

В последнее время "Очень странные дела" приобрели репутацию сериала с самым долгим ожиданием новых серий между сезонами. Третий сезон вышел почти через два года после второго, а пятый затягивается из-за голливудских забастовок. Его производство должно было стартовать летом 2023 года, даже еще в мае, а выход – в 2024 году. Однако, поскольку забастовки задерживали процесс, съемки начались в январе 2024-го. В марте 2024 года Милли Бобби Браун ознакомилась со сценарием шести серий сезона и сообщила, что съемки будут идти еще девять месяцев. Учитывая пост-продакшн, сериал выйдет на экраны в 2025-м.

Продюсированием восьмисерийного сезона занимаются братья Даффер, а также Шон Леви, Дэн Коэн, Иэн Патерсон и Кертис Гвинн. К своим ролям из предыдущих сезонов вернулись Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Финн Вулфхард, Милли Бобби Браун, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин, Ноа Шнапп, Сэди Синк, Наталия Дайер, Чарли Хитон, Джо Кири, Майя Хоук, Приа Фергюсон, Бретт Гельман, Кара Буоно и Джейми Кэмпбелл Бауэр.

"Ты" (5 сезон)

После стольких преследований, убийств, путешествий по миру и сумасшедших поворотов сюжета темное путешествие Джо Голдберга подойдет к концу с пятым сезоном. Вскоре после двухэтапного запуска четвертого сезона шоу в феврале и марте 2023 года Netflix продлил психологический триллер на пятый и последний сезон.

Впервые Netflix разделил сезон "Ты" на две отдельные части. Четвертый сезон был разделен пополам: пять эпизодов вышли 9 февраля, а последние пять – 9 марта.

В финале четвертого сезона Джо рассказывает о своей настоящей личности и прошлом своей девушке Кейт. Кейт принимает его прошлое, даже пытается защитить Джо и его репутацию. С помощью ее ресурсов Джо может вернуться в Нью-Йорк и начать жизнь с чистого листа. События в новом сезоне разворачиваются в Нью-Йорке, где все и началось, а кто-то из прошлого Джо намерен вернуться.

Как и у ряда других сериалов, у "Ты" сроки выхода подвинулись из-за забастовки актеров и сценаристов в Голливуде.

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