Більше видовищ та емоцій від Netflix: топ-10 найочікуваніших прем'єр серіалів 2025 року

Страйки в Голлівуді суттєво посунули зйомки продовження низки популярних шоу, тож багато з тих, що мали вийти 2024 року, глядачі побачать 2025-го.

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Стрімінговий сервіс Netflix, який увесь 2024 рік тішив глядачів цікавими фільмами та серіалами, обіцяє не менш яскравий і насичений на прем'єри 2025 рік. Фокус зібрав найочікуваніші прем'єри 2025 року, вихід яких уже офіційно підтверджено.

"Первісна Америка"

Шестисерійний вестерн-серіал Пітера Берга "Первісна Америка", сценарій до якого написав Марк Л. Сміт, охоплює небезпечний період в історії Америки. Дія фільму відбувається в 1857 році. Сюжет розповідає про історію зародження американського Заходу, де культури, релігії та люди вступають у жорстоке протистояння за контроль над новими територіями. А в цей час Сара Роуелл разом зі своїм сином намагається втекти на Захід, щоб почати нове життя. Супутником та захисником вона бере слизького типа Айзака, котрому не довіряє. Але вибору немає, тож вони вирушають у тривалу й небезпечну подорож

Серіал обіцяє бути дуже непростим і напруженим, а акторський склад вищий за всякі похвали. У ньому знімаються Саура Лайтфут Леон, Тейлор Кітч, Джай Кортні, Бетті Гілпін, Ши Віггем, Дейн ДеГаан та інші.

Прем'єра "Первозданної Америки" відбудеться вже 9 січня.

"Нічний агент" (2 сезон)

Другий сезон "Нічного агента", гостросюжетного трилера за романом Метью Квірка, виходить на Netflix 23 січня 2025 року. Проєкт Шона Раяна ("Щ.И.Т." і "Щит") являє собою захопливий трилер, що поєднує шпигунство і психологічну драму. Адаптований за романом Метью Квірка, серіал розповідає про Пітера Сазерленда, молодого агента ФБР у виконанні Габріеля Бассо, чиї героїчні дії в першому сезоні привели його в найсекретніші сфери американського уряду.

У другому сезоні Пітер отримує посаду "нічного агента" – роль у таємничій організації "Нічні дії". Але у світі, де кожен союзник може стати ворогом, Пітеру доведеться долати зради та погрози, щоб захистити свою місію і власне життя.

Найкраще в поверненні "Нічного агента" в січні 2025 року полягає в тому, що глядачам не доведеться турбуватися про те, що серіал не повернеться на ще один сезон. Netflix уже продовжив його на третій сезон, виробництво якого стартує до кінця 2024 року і продовжиться у 2025 році.

Другий сезон складається з 10 серій.

"Нульовий день"

"Нульовий день" – політичний конспірологічний трилер, у центрі якого – руйнівна глобальна кібератака. Режисером серіалу стала Леслі Лінкі Глаттер, а шоураннером – Ерік Ньюман ("Нарко"). Він писав сценарій у співавторстві з Ноєм Оппенгеймом і Майклом Шмідтом.

У головній ролі знявся Роберт Де Ніро, який зіграв колишнього президента США Джорджа Маллена. Йому, як голові Комісії нульового дня, доручено знайти винних у руйнівній кібератаці, що спричинила хаос по всій країні і тисячі людських жертв. У пошуках правди він стикається з дезінформацією, особистими амбіціями впливових людей зі сфери технологій, уряду і Волл-стріт, а також власними темними секретами, ризикуючи всім, що йому дорого.

У шоу також знімаються Анджела Бассетт, Конні Бріттон, Джессі Племонс, Ліззі Каплан, Джоан Аллен, Білл Кемп, Ден Стівенс та інші знайомі обличчя. Усі шість серій політичного трилера почнуть транслюватися на Netflix 20 лютого.

"Ніхто цього не хоче" (2 сезон)

Романтична комедія "Ніхто цього не хоче" про невіруючу ведучу подкасту про секс Джоанну (Крістен Белл) і самотнього рабина Ноа (Адам Броді) отримала своє продовження, яке глядачі побачать у 2025-му. Закохані з абсолютно різних світів продовжать будувати свої стосунки, що дається їм непросто. На шляху до щастя їм намагаються завадити члени сімей і друзі.

Netflix офіційно підтвердив продовження "Ніхто цього не хоче" всього через кілька тижнів після того, як на платформі вийшов перший сезон. З огляду на його популярність і високі оцінки від критиків, це рішення було очевидним. Зйомки другого сезону почнуться на початку 2025 року, і як творець Ерін Фостер, так і зірка Адам Броді кажуть, що він вийде до осені. Орієнтовно це – 26 вересня 2025 року. Шанувальникам обіцяють 10 серій.

"Гра в кальмара" (3 сезон)

Коли південнокорейський серіал Хван Дон Хека "Гра в кальмара" вийшов на Netflix 2021 року, він став безпрецедентним світовим явищем, і другий сезон був лише питанням часу. Уже 26 грудня на екрани вийшло продовження культового шоу. Однак на цьому творці "Гри" зупинятися не збираються. Разом з оголошенням про дату виходу другого сезону Netflix анонсував третій сезон, який вийде у 2025-му.

Режисер обіцяє, що він стане останнім. З огляду на те, що спочатку "Гра в кальмара" задумувалася на один сезон, це досить добре. Фінал – яким би він не був – органічно випливає зі сценарію.

"Коли я думав про ідею фіналу третього сезону, мені здається, що це якось само собою спало на думку, що це завершення. Я вірив, що з цією історією я зможу розповісти все, що хотів, через історію "Гри в кальмара", а також з погляду Гі-Гуна як персонажа, і я подумав, що нам не потрібні подальші історії звідси", — сказав він.

Подробиці сюжету поки що не розголошують, але очевидно, що головний герой Сон Кі Хун повернеться в продовження серіалу.

Орієнтовна дата прем'єри – літо-осінь 2025 року.

Хван Дон Хек підтвердив вихід третього сезону "Гри в кальмара" у 2025 році

"Джинні та Джорджія" (3 сезон)

"Джинні та Джорджія" – американський комедійно-драматичний телесеріал, створений Сарою Лемперт, перший сезон якого вийшов на Netflix 24 лютого 2021 року. Він розповідає історію вільнодумної Джорджі, яка переїжджає з двома дітьми, Джинні та Остіном, на північ, щоб почати життя з чистого аркуша. Дорога до змін затьмарена минулим головної героїні.

Вихід шоу позитивно зустріли глядачі, і вони з нетерпінням чекали на продовження. Другий сезон стартував у січні 2023 року, показавши вражаючі рейтинги. Успіх спонукав стримінговий сервіс продовжити серіал ще на сезон.

На жаль, через затримки, викликані страйками, роботу над третім сезоном було відкладено. У лютому 2024-го Netflix офіційно підтвердив, що серіал повернеться з третім сезоном у 2025 році.

Робота над ним стартувала у квітні 2024 року. Реліз очікується не пізніше весни 2025 року.

"One Piece. Великий куш" (2 сезон)

"One Piece. Великий куш" – стримінговий телесеріал, заснований на однойменній манзі Ейітіро Оди, а його творцями виступили Метт Оуенс і Стівен Маеда.

Шоу розповідає про пригоди Манкі Д. Луффі, який разом із командою піратів досліджує екзотичні острови та нескінченні океани в пошуках скарбу One Piece, що допоможе йому стати наступним Королем піратів. Перший сезон складався з 8 епізодів (тривалістю до години кожен), а головні ролі виконали Іньякі Годой ("Хто вбив Сару?"), Маккенью Арата ("Смертельний поцілунок"), Емілі Радд ("Вулиця страху"), Джейкоб Ромеро Гібсон ("Усім встати") і Таз Скайлар ("Точка кипіння").

Серіал, що вийшов у 2023 році, став одним із найпопулярніших на Netflix, і шанувальники з нетерпінням чекали на продовження у 2024. Ба більше, сервіс підтвердив роботу над другим сезоном.

Однак надіям фанатів на швидке продовження не судилося збутися. Виробництво другого сезону офіційно почалося тільки в липні 2024 року, тож його прем'єру варто очікувати приблизно на початку або наприкінці 2025 року.

У другому сезоні Маеду як шоураннера і виконавчого продюсера змінив Джо Трач ("Персі Джексон і Олімпійці"), а другим залишився Метт Оуенс.

"Венздей" (2 сезон)

З моменту виходу першого сезону "Венздей" з Дженною Ортегою в головній ролі, який мав шалений успіх, було багато розмов про те, що спрацювало та що не спрацювало в першому сезоні. Подейкували, що актриса пережила непрості моменти під час зйомок і була розчарована напрямком Венздей як персонажа. Проте про продовження шоу оголосили ще 6 січня 2023 року.

На ситуацію з виробництвом продовження незначно вплинув страйк сценаристів, а згодом – страйк акторів у США.

За останньою інформацією, реліз другого сезону "Венздей" очікується 2025 року. Перший сезон шоу знімали в період з осені 2021 року по весну 2022 року, а реліз на Netflix відбувся приблизно через вісім місяців. З огляду на ці терміни, можна сподіватися, що реліз відбудеться десь у середині 2025 року.

Крім Дженни, у серіал повернуться Кетрін Зета-Джонс, Луїс Гузман, Ісаак Ордоньєс, Луянда Унаті Льюїс-Няво, Емма Маєрс, Джой Сандей та інші.

Що стосується сюжету, то його деталі не розголошуються, але творці обіцяють більше елементів жахів. Також вони хочуть ввести нових персонажів сім'ї Аддамс. Гантер Духан, який зіграв Тайлера, розповів, що хотів би побачити бабусю Адамс.

Вони також хочуть зробити акцент на стосунках Венсдей і Мортіші, оскільки в першому сезоні дочка і мати не дуже ладнали між собою.

"Дуже дивні справи" (5 сезон)

Мегапопулярний серіал Netflix "Дивні дива" впродовж усіх чотирьох сезонів тримав глядачів у напрузі, і тепер вони з нетерпінням чекають закінчення історії. Тому саме п'ятий сезон може стати найбільш довгоочікуваним.

Останнім часом "Дуже дивні справи" набули репутації серіалу з найдовшим очікуванням нових серій між сезонами. Третій сезон вийшов майже через два роки після другого, а п'ятий затягується через голлівудські страйки. Його виробництво мало стартувати влітку 2023 року, навіть ще в травні, а вихід — у 2024 році. Однак, оскільки страйки затримували процес, зйомки почалися в січні 2024-го. У березні 2024 року Міллі Боббі Браун ознайомилася зі сценарієм шести серій сезону і повідомила, що зйомки триватимуть ще дев'ять місяців. З огляду на пост-продакшн, серіал вийде на екрани у 2025-му.

Продюсуванням восьмисерійного сезону займаються брати Даффер, а також Шон Леві, Ден Коен, Іен Патерсон і Кертіс Гвінн. До своїх ролей із попередніх сезонів повернулися Вайнона Райдер, Девід Гарбор, Фінн Вулфгард, Міллі Боббі Браун, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлін, Ноа Шнапп, Седі Сінк, Наталія Даєр, Чарлі Хітон, Джо Кірі, Майя Гоук, Пріа Фергюсон, Бретт Гельман, Кара Буоно і Джеймі Кемпбелл Бауер.

"Ти" (5 сезон)

Після стількох переслідувань, убивств, подорожей світом і божевільних поворотів сюжету темна подорож Джо Голдберга підійде до кінця з п'ятим сезоном. Незабаром після двоетапного запуску четвертого сезону шоу в лютому і березні 2023 року Netflix продовжив психологічний трилер на п'ятий і останній сезон.

Уперше Netflix розділив сезон "Ти" на дві окремі частини. Четвертий сезон був розділений навпіл: п'ять епізодів вийшли 9 лютого, а останні п'ять — 9 березня.

У фіналі четвертого сезону Джо розповідає про свою справжню особистість і минуле своїй дівчині Кейт. Кейт приймає його минуле, навіть намагається захистити Джо і його репутацію. За допомогою її ресурсів Джо може повернутися в Нью-Йорк і почати життя з чистого аркуша. Події в новому сезоні розгортаються в Нью-Йорку, де все і почалося, а хтось із минулого Джо має намір повернутися.

Як і в низки інших серіалів, у "Ти" терміни виходу посунулися через страйк акторів і сценаристів у Голлівуді.

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