Дочь Миллы Йовович снялась для корейского глянца (фото)

Эвер Андерсон примерила ряд гламурных и кэжуал-образов. Она позировала в помещении и в саду.

17-летняя актриса Эвер Андерсон снялась для корейского глянца. Кадрами W Magazine делится в своем Instagram.

Дочь Миллы Йовович позировала на стильных черно-белых фото. В частности, юная звезда предстала в помещении и в саду. Она примерила ряд гламурных и кэжуал-образов, среди которых — откровенное черное платье, шуба, плащ, рубашки. Волосы Эвер Андерсон были распущены.

Автором кадров стал Питер Эш Ли.

Журналисты издания отметили, что за последнее время девушка активно заявляет о себе, отходя от образа "дочь Миллы Йовович и Пола Андерсона".

Эвер Андерсон

Недавно Эвер отметила 17-летие.

"С 17-ым днем рождения, наша королева! Вспоминаю, как смотрела на моего новорожденного ребенка, моего первенца и спрашивала себя, каким тинейджером он будет. Мне не удавалось представить, как это крошечное, очаровательное, кричащее существо может развиться в рационального, способного четко выражать свои мысли человека", — обратилась к дочери Милла Йовович.

Эвер Андерсон уже снялась в ряде картин, среди которых "Питер Пэн", где она исполнила главную роль. Также дочь Миллы Йовович активно сотрудничает с модными брендами, среди которых итальянский Miu Miu, и посещает Недели моды.

Напомним, Эвер Андерсон снялась для другого корейского глянца.

Также Фокус писал о появлении Эвер Андерсон на Парижской неделе моды.