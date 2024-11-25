Донька Мілли Йовович знялася для корейського глянцю (фото)

Евер Андерсон приміряла низку гламурних та кежуал-образів. Вона позувала в приміщенні та в саду.

17-річна акторка Евер Андерсон знялася для корейського глянцю. Кадрами W Magazine ділиться у своєму Instagram.

Донька Мілли Йовович позувала на стильних чорно-білих фото. Зокрема, юна зірка постала в приміщенні та в саду. Вона приміряла низку гламурних та кежуал-образів, серед яких — відверта чорна сукня, шуба, плащ, сорочки. Волосся Евер Андерсон було розпущене.

Автором кадрів став Пітер Еш Лі.

Журналісти видання зазначили, що за останній час дівчина активно заявляє про себе, відходячи від образу "донька Мілли Йовович та Пола Андерсона".

Евер Андерсон

Нещодавно Евер відзначила 17-річчя.

"Із 17-им днем народження, наша королево! Пригадую, як дивилася на мою новонароджену дитину, мого первістка і питала себе, якою тінейджеркою вона буде. Мені не вдавалося уявити, як це крихітна, чарівна, кричуча істота може розвинутися у раціональну, здатну чітко висловлювати свої думки людину", — звернулася до доньки Мілла Йовович.

Евер Андерсон уже знялася в низці картин, серед яких "Пітер Пен", де вона виконала головну роль. Також донька Мілли Йовович активно співпрацює з модними брендами, серед яких італійський Miu Miu, та відвідує Тижні моди.

Нагадаємо, Евер Андерсон знялася для іншого корейського глянцю.

Також Фокус писав про появу Евер Андерсон на Паризькому тижні моди.