Дочка Міли Йовович з'явилася на обкладинці корейського глянцю: чим вона здивувала (фото)

Для кількох варіантів обкладинки Евер Андерсон довелося змінити кілька образів. Вона постала перед фотографом як у класичному тренчі, так і в спортивних шортах у поєднанні з блакитною сорочкою.

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Евер Андерсон — дочка голлівудської актриси Міли Йовович — з'явилася на обкладинці глянцю Harper's Bazaar Корея. Фотографії дівчина опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

У своїй публікації Евер Андерсон подякувала редакції журналу, а також італійському бренду одягу Miu Miu, який стилісти обрали їй для фотосесії.

"Дякую, що представили мене на обкладинці глянцю. І дякую талановитій команді, з якою було так приємно працювати!" — написала дівчина.

Для кількох варіантів обкладинки доньці Міли Йовович підібрали різні образи. На одному з фото вона постала в тренчі в коричневих відтінках, зшитому з тканини, що нагадує замшу. Він був прикрашений елегантним логотипом бренду. Для цього знімка Евер розпустили її світле волосся і зачесали його на правий бік.

Евер постала в тренчі в коричневих відтінках, зшитому з тканини, що нагадує замшу Фото: everanderson/ Instagram

Евер Андерсон також спробувала себе в образі драматичної героїні. Дівчину одягли в картату сорочку, яка склала ансамбль з чорним з чорним жакетом. Волосся Евер зібране в гладку зачіску. А в макіяжі візажисти зробили акцент на бровах, підкресливши їх темним олівцем.

Евер Андерсон також спробувала себе в образі драматичної героїні Фото: everanderson/ Instagram

Крім того, доньку Міли Йовович зняли в неформальній обстановці, що додало її образу легкості, повсякденності та динамічності. На фото Евер робить гімнастичну вправу, спираючись однією рукою на кулер з водою і тримаючи в іншій склянку для води. Чорний жакет, шорти та блакитна сорочка у моделі від бренду Miu Miu. А повсякденна модель сандалій — від Riviere. Для цього образу стилісти зробили дівчині вінтажну високу зачіску, з якої два пасма, що вибилися, обрамляють обличчя.

Дочку Мілли Йовович зняли в неформальній обстановці Фото: everanderson/ Instagram

Нагадаємо, на початку вересня 2023 року ми писали про те, що 15-річна дочка Мілли Йовович прикрасила обкладинку глянцю. Евер Андерсон йде стопами зіркової матері, знімаючись у фільмах і з'являючись на сторінках відомих журналів.

Також Фокус писав про вихід у світ Мілли Йовович та її 15-річної спадкоємиці.