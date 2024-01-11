Донька Мілли Йовович знялася в рекламному кампейні Miu Miu (фото)

Юна зірка приміряла речі з деніму, створені з перероблених архівних матеріалів попередніх колекцій. Це не перша співпраця Евер з італійським брендом.

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16-річна американська модель та акторка Евер Андерсон знялася в рекламному кампейні відомого бренду. Про це Miu Miu повідомили у своєму Instagram.

Донька Мілли Йовович приміряла вбрання із четвертої лімітованої апсайкл-колекції бренду. На фото юна знаменитість позує в речах з деніму, створених із перероблених архівних матеріалів попередніх колекцій.

Ціни на такі речі бренду починаються від 2 100 доларів за джинси та 4 200 доларів за сумку.

Евер Андерсон

"Miu Miu Upcycled Denim звертає свою увагу на джинси upcycled, датовані до 2000 року та отримані від спеціалістів з деніму. Їх обирають спеціально через їхній колір, вагу та якість вицвітання", — коментують у Miu Miu свою нову колекцію.

Евер Андерсон

Юна акторка та модель — старша дитина Мілли Йовович та режисера Пола Андерсона. Зіркове подружжя також виховує доньок Дашіель та Осіан.

Евер уже знялася в низці картин, серед яких "Пітер Пен", де дівчинка виконала головну роль. Також спадкоємиця Йовович активно співпрацює з модними брендами, серед яких італійський Miu Miu.

Нагадаємо, донька Мілли Йовович зʼявилася на обкладинці глянцю.

Також Фокус писав про появу старшої доньки Мілли Йовович на благодійному вечорі в Каннах.