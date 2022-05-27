Копія матері. Старша донька Мілли Йовович відвідала благодійний вечір у Каннах

14-річна Евер дуже схожа на свою знамениту маму, коли вона була в її віці.

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У 46-річної американської акторки Мілли Йовович та її чоловіка Пола Андерсона троє дітей — 14-річна Евер Габо Андерсон, семирічна Дашіел Іден Йовович-Андерсон та дворічна Ошин Ларк Елліот Йовович – Андерсон. Днями багатодітна мама відвідала благодійний вечір amFar у Каннах, куди взяла свою старшу доньку, яка як дві краплі води схожа на свою знамениту матір, коли та була в її віці.

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[ + – ] Мілла Йовович зі старшою донькою Евер Фото: Getty Images

На світському заході спадкоємиця акторки з'явилася в золотій сукні, посипаній стразами. Її знаменита мама красувалася у блакитній сукні від українського бренду Lever Couture. Образ акторки доповнило блакитне намисто з діамантами та такі ж персні, блакитний клатч та бежеві босоніжки.

Також у Каннах була середня донька Мілли Йовович Дашіел у чудовій сукні нюдового відтінку та кумедному капелюшку на голові.

[ + – ] Мілла Йовович із чоловіком Полом Андерсоном та донькою Дашіел Фото: Getty Images

Нагадаємо, старша донька Мілли Йовович Евер Габо Андерсон акторка та модель. У дев'ятирічному віці вона вперше потрапила на обкладинку журналу Vogue Bambini, а її дебют у фільмі "Оселя зла: Остання глава", режисером якого був її батько, відбувся у 2016 році, коли Евер було вісім. У картині дівчинка зіграла юну Алісію Маркус та Червону Королеву. Пізніше Евер отримала роль Наташі Романофф у дитинстві у супергеройському бойовику Marvel "Чорна вдова", а у 2020 році вона зіграла Венді Дарлінг у фільмі "Пітер Пен та Венді".

Мілла Йовович вийшла заміж за кінорежисера Пола Андерсона у 2009 році після семи років стосунків. До цього акторка двічі була у шлюбі — у 1992 вона була одружена з актором Шоном Ендрюсом, а у 1997 її чоловіком став режисер Люк Бессон, але через два роки вони розлучилися.

Голлівудська знаменитість дуже пишається своїми дітьми й не раз говорила, що має на меті приймати менше пропозицій на зйомки, щоби більше часу проводити з сім'єю.

Фокус раніше розповідав, що 46-річна американська актриса Мілла Йовович під час Каннського кінофестивалю вдягла патріотичну підвіску від українського бренду Guzema. Окрасу в кольорах українського прапора їй подарувала модель Аліна Байкова.

Також Фокус писав про те, що голлівудська зірка Мілла Йовович підтримує Україну у воєнному протистоянні з Росією. Трагічні події в її рідній країні розбивають серце акторці.