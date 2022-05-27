Копия мамы. Старшая дочка Миллы Йовович посетила благотворительный вечер в Каннах

14-летняя Эвер очень похожа на свою знаменитую маму, когда та была в ее возрасте.

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У 46-летней американской актрисы Миллы Йовович и ее супруга Пола Андерсона трое детей — 14-летняя Эвер Габо Андерсон, семилетняя Дашиэл Иден Йовович-Андерсон и двухгодовалая Ошин Ларк Эллиот Йовович - Андерсон. На днях многодетная мама посетила благотворительный вечер amFar в Каннах, куда взяла свою старшую дочку, которая как две капли воды похожа на свою знаменитую родительницу, когда та была в ее возрасте.

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[ + – ] Милла Йовович со старшей дочкой Эвер Фото: Getty Images

На светском мероприятии наследница актрисы появилась в золотом платье, усыпанном стразами. Ее знаменитая мама блистала в лазурном платье от украинского бренда Lever Couture. Образ актрисы дополнило голубое ожерелье с бриллиантами и такие же кольцами, голубой клатч и бежевые босоножки.

Также в Каннах была средняя дочка Миллы Йовович Дашиэл в чудесном платье нюдового оттенка и забавной шляпке на голове.

[ + – ] Милла Йовович с супругом Полом Андерсоном и дочкой Дашиэл Фото: Getty Images

Напомним, старшая дочка Миллы Йовович Эвер Габо Андерсон актриса и модель. В девятилетнем возрасте она впервые попала на обложку журнала Vogue Bambini, а ее дебют в фильме "Обитель зла: Последняя глава", режиссером которого был ее отец, состоялся в 2016 году, когда Эвер было восемь. В картине девочка сыграла юную Алисию Маркус и Красную Королеву. Позже Эвер получила роль Наташи Романофф в детстве в супергеройском боевике Marvel "Черная вдова", а в 2020 году она сыграла Венди Дарлинг в фильме "Питер Пэн и Венди".

Милла Йовович вышла замуж за кинорежиссера Пола Андерсона в 2009 году после семи лет отношений. До этого актриса дважды была в браке — в 1992 она была замужем за актером Шоном Эндрюсом, а в 1997-м ее супругом стал режиссер Люк Бессон, но через два года они расстались.

Голливудская знаменитость очень гордится своими детьми и не раз говорила, что намерено принимает меньше предложений о съемках, чтобы больше времени проводить с семьей.

Фокус ранее рассказывал, что 46-летняя американская актриса Милла Йовович во время Каннского кинофестиваля надела патриотическую подвеску от украинского бренда Guzema. Украшение в цветах украинского флага ей подарила модель Алина Байкова.

Также Фокус писал о том, что голливудская звезда Милла Йовович поддерживает Украину в военном противостоянии с Россией. Трагические события в ее родной стране разбивают сердце актрисе.