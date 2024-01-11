Дочь Миллы Йовович снялась в рекламном кампейне Miu Miu (фото)

Юная звезда примерила вещи из денима, созданные из переработанных архивных материалов предыдущих коллекций. Это не первое сотрудничество Эвер с итальянским брендом.

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16-летняя американская модель и актриса Эвер Андерсон снялась в рекламном кампейне известного бренда. Об этом Miu Miu сообщили в своем Instagram.

Дочь Миллы Йовович примерила наряды из четвертой лимитированной апсайкл-коллекции бренда. На фото юная знаменитость позирует в вещах из денима, созданных из переработанных архивных материалов предыдущих коллекций.

Цены на такие вещи бренда начинаются от 2 100 долларов за джинсы и 4 200 долларов за сумку.

Эвер Андерсон

"Miu Miu Upcycled Denim обращает свое внимание на джинсы upcycled, датированные до 2000 года и полученные от специалистов по дениму. Их выбирают специально из-за их цвета, веса и качества выцветания", — комментируют в Miu Miu свою новую коллекцию.

Эвер Андерсон

Юная актриса и модель — старший ребенок Миллы Йовович и режиссера Пола Андерсона. Звездные супруги также воспитывают дочерей Дашиэль и Осиан.

Эвер уже снялась в ряде картин, среди которых "Питер Пэн", где девочка исполнила главную роль. Также наследница Йовович активно сотрудничает с модными брендами, среди которых итальянский Miu Miu.

Напомним, дочь Миллы Йовович появилась на обложке глянца.

Также Фокус писал о появлении старшей дочери Миллы Йовович на благотворительном вечере в Каннах.