Донька Мілли Йовович прибула у Венецію в сукні зі сміливим вирізом (фото)

Евер Андерсон стала гостею заходу італійського бренду.

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15-річна донька Мілли Йовович Евер Андерсон відвідала захід у Венеції у сукні зі сміливим вирізом. Про це пише Just Jared.

Юна зірка екрану стала гостею вечірки італійського бренду Miu Miu, амбасадоркою якого вона є.

Для події, що відбулася в рамках 80-го Венеційського кінофестивалю в Італії, дочка зірки "Пʼятого елементу" обрала світлу мінісукню у горошок з вирізом на грудях.

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Волосся Евер було розпущене. До італійського луку вона додала темні сонцезахисні окуляри, бежеву сумочку та взула коричневі туфлі.

Евер Андерсон Фото: Getty Images

Евер — старша дитина Мілли Йовович та режисера Пола Андерсона. Вони також виховують доньок Дашіель та Осіан.

15-річна акторка вже знялася в низці картин, серед яких "Пітер Пен", де Евер виконала головну роль. Також дочка уродженки Києва активно співпрацює з модними брендами, серед яких італійський Miu Miu.

Евер Андерсон Фото: Getty Images

Нагадаємо, спадкоємиця Мілли Йовович відвідала шоу бренду Miu Miu, амбасадоркою якого вона є.

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