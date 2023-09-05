Мілла Йовович з'явилася в шовковій рожевій сукні на гала-концерті amfAR

Разом з акторкою на зірковий захід прийшов чоловік.

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47-річна американська акторка Мілла Йовович в елегантному вбранні з'явилася на зірковому гала-концерті amfAR під час 80-го Венеційського кінофестивалю. Про це пише Daily Mail.

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Акторка продемонструвала витончену фігуру в рожевій шовковій сукні з відкритими плечима. Вбрання було прикрашене блискучими вишитими квітами. Мілла доповнила ансамбль бежевими босоніжками на підборах, срібним блискучим клатчем циліндричної форми і парою спіральних срібних сережок. Вечірній макіяж з яскраво-червоною губною помадою завершив образ зірки "П'ятого елемента".

Мілла Йовович Фото: Getty Images

Разом із нею на гала-концерт прийшов її чоловік, режисер Пол У. С. Андерсон. Він одягнув класичний чорний костюм, білу сорочку і чорну краватку. Пара мала щасливий вигляд і посміхалася, позуючи перед камерами фотографів.

Мілла Йовович і Пол У. С. Андерсон. Фото: Getty Images

Фонд досліджень СНІДу amfAR є однією з провідних у світі некомерційних організацій, що займаються підтримкою досліджень СНІДу, профілактикою ВІЛ, навчанням методам лікування та пропагандою. З 1985 року amfAR інвестував понад 635 мільйонів доларів у свої програми і надав понад 3500 грантів дослідницьким групам по всьому світу.

Раніше Фокус писав, що Мілла Йовович вийшла у світ з 15-річною дочкою.