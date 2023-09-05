Милла Йовович появилась в шелковом розовом платье на гала-концерте amfAR

Вместе с актрисой на звездное мероприятие пришел супруг.

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47-летняя американская актриса Милла Йовович в элегантном наряде появилась на звездном гала-концерте amfAR во время 80-го Венецианского кинофестиваля. Об этом пишет Daily Mail.

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Актриса продемонстрировала утонченную фигуру в розовом шелковом платье с открытыми плечами. Наряд был украшен сверкающими вышитыми цветами. Милла дополнила ансамбль бежевыми босоножками на каблуках, серебряным блестящим клатчем цилиндрической формы и парой спиральных серебряных сережек. Вечерний макияж с ярко-красной губной помадой завершил образ звезды "Пятого элемента".

Милла Йовович Фото: Getty Images

Вместе с ней на гала-концерт пришел ее супруг, режиссер Пол У. С. Андерсон. Он надел классический черный костюм, белую рубашку и черный галстук. Пара выглядела счастливой и улыбалась, позируя перед камерами фотографов.

Милла Йовович и Пол У. С. Андерсон Фото: Getty Images

Фонд исследований СПИДа amfAR является одной из ведущих в мире некоммерческих организаций, занимающихся поддержкой исследований СПИДа, профилактикой ВИЧ, обучением методам лечения и пропагандой. С 1985 года amfAR инвестировал более 635 миллионов долларов в свои программы и предоставил более 3500 грантов исследовательским группам по всему миру.

Ранее Фокус писал, что Милла Йовович вышла в свет с 15-летней дочерью.