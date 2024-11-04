Мілла Йовович зворушливо привітала старшу доньку із 17-річчям (фото)

Евер Андерсон стала першою дитиною зірки екрану та її чоловіка. Вона вже активно будує акторську та модельну карʼєри.

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48-річна американська акторка Мілла Йовович привітала з днем народження старшу доньку Евер. Кадрами іменинниці зірка екрану поділилася в Instagram.

"Із 17-им днем народження, наша королево! Пригадую, як дивилася на мою новонароджену дитину, мого первістка і питала себе, якою тінейджеркою вона буде. Мені не вдавалося уявити, як це крихітна, чарівна, кричуча істота може розвинутися у раціональну, здатну чітко висловлювати свої думки людину", — написала уродженка Києва.

На святкових фото Евер позувала з відповідним декором та в оточенні своїх менших сестричок. Також Мілла Йовович показала архівні знімки, зокрема, на яких її старша донька була немовлям.

"Я знала, що ти будеш прекрасна, бо я — твоя мама, тож це очевидно, але я й уявити не могла, нізащо, якою розумною, кумедною, талановитою і сильною молодою жінкою ти виявишся!" — звернулася до Евер її зіркова мама.

Евер Андерсон

Зазначимо, що Евер — старша донька Мілли Йовович та режисера Пола Андерсона. Вони одружилися у 2007 році. Зіркове подружжя також виховує доньок Дашіель та Осіан.

Іменинниця вже знялася в низці картин, серед яких "Пітер Пен", де вона виконала головну роль. Також донька Мілли Йовович активно співпрацює з модними брендами, серед яких італійський Miu Miu, та відвідує Тижні моди.

Нагадаємо, донька Мілли Йовович зʼявилася на обкладинці глянцю.

Також Фокус писав про появу Евер Андерсон на Паризькому тижні моди.