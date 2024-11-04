Милла Йовович трогательно поздравила старшую дочь с 17-летием (фото)

Эвер Андерсон стала первым ребенком звезды экрана и ее мужа. Она уже активно строит актерскую и модельную карьеры.

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48-летняя американская актриса Милла Йовович поздравила с днем рождения старшую дочь Эвер. Кадрами именинницы звезда экрана поделилась в Instagram.

"С 17-ым днем рождения, наша королева! Вспоминаю, как смотрела на моего новорожденного ребенка, моего первенца и спрашивала себя, каким тинейджером он будет. Мне не удавалось представить, как это крошечное, очаровательное, кричащее существо может развиться в рационального, способного четко выражать свои мысли человека", — написала уроженка Киева.

На праздничных фото Эвер позировала с соответствующим декором и в окружении своих младших сестер. Также Милла Йовович показала архивные снимки, в частности, на которых ее старшая дочь была младенцем.

"Я знала, что ты будешь прекрасна, потому что я — твоя мама, так что это очевидно, но я и представить не могла, ни за что, какой умной, забавной, талантливой и сильной молодой женщиной ты окажешься!" — обратилась к Эвер ее звездная мама.

Эвер Андерсон

Отметим, что Эвер — старшая дочь Миллы Йовович и режиссера Пола Андерсона. Они поженились в 2007 году. Звездные супруги также воспитывают дочерей Дашиэль и Осиан.

Именинница уже снялась в ряде картин, среди которых "Питер Пэн", где она исполнила главную роль. Также дочь Миллы Йовович активно сотрудничает с модными брендами, среди которых итальянский Miu Miu, и посещает Недели моды.

Напомним, дочь Миллы Йовович появилась на обложке глянца.

Также Фокус писал о появлении Эвер Андерсон на Парижской неделе моды.