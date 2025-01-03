62-річна Демі Мур знялася для глянцю в прозорій сукні (фото)

Актриса продовжує просувати свій постулат про те, що жінка в будь-якому віці може бути сексуальною і бажаною.

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Американська актриса Демі Мур стала героїнею нового номера журналу W. Зірка, якій 11 листопада виповнилося 62 роки, перебуває в чудовій формі, що продемонструвала, знявшись у спідній білизні, а також у топі та мікрошортах.

На обкладинці журналу зірка позує в спортзалі, стоячи спиною до дзеркала. У неї в руках штанга, але вбрання Демі явно не спортивне. На актрисі — чорні топ і труси від Hermés, намисто і каблучка Bulgari High Jewelry, а туфлі – від Christian Louboutin.

На другому знімку вона зображена в чорній прозорій мереживній сукні Gucci, без бюстгальтера, трусах з високою талією і кольє від De Beers.

У бесіді з журналістами Мур, серед іншого, розповіла, чому погодилася на роль у фільмі "Субстанція", який наробив дуже багато шуму. У боді-хоррорі режисера Коралі Фаржі Демі грає Елізабет, старіючу ікону фітнесу. У відчайдушній спробі повернути молодість вона вводить собі препарат, який дає їй змогу виростити (в буквально виснажливій сцені) молодшу версію себе на ім'я Сью (Маргарет Куеллі) Ці два "я" повинні дотримуватися суворого графіка як живі істоти. Коли Сью стає жадібною, все йде шкереберть, що призводить до створення жахливого і дуже мемного монстра, Елісаса.

Фото: W Magazine

Хоча фільм, який виграв найкращий сценарій на торішньому Каннському кінофестивалі, закінчується хаосом для персонажа Мур, він ознаменував потужний момент переосмислення для акторки, відкривши їй новий рівень впевненості.

"Читаючи сценарій, я була рівною мірою зворушена і вражена. Безумовно знадобився певний час, щоб осмислити і переварити його. Я думаю, що фільм про страх того, що подумають інші люди, про те, що не відповідають, про те, що порівнюють і впадають у відчай. Ця ідея справді зворушила мене і змусила мене захотіти втрутитися і дослідити глибини цього душевного болю", — пояснила вона.

При цьому акторка зізнається, що не є великим шанувальником хорору, а про боді-горори і зовсім не обізнана.

Демі Мур також розповіла про те, що у неї є колекція унікальних авторських ляльок.

Фото: W Magazine

"Вони єдині у своєму роді, виліплені вручну. Я думаю про них більше як про скульптури, які закарбовують момент емоцій, але це в мініатюрній людській істоті. Найпершим, хто почав це робити, був мій тодішній чоловік Брюс Вілліс. Я щойно народила дитину, і йому довелося виїхати, щоб зайнятися пресконференціями щодо фільму. Нашій доньці було, можливо, близько тижня, тому він привіз цю ляльку французької художниці Анн Мітрані як подарунок. Для мене це було щось, що закарбувало почуття гри або, можливо, дало мені дозвіл досліджувати інший тип емоцій", — каже актриса.

Під кінець бесіди її запитали, з ким вона більше себе асоціює: з кішкою чи собакою. На це зірка відповіла досить несподівано:

"Я збалансована суміш. Я дружелюбніша за кішку. Я б сказала, що я фенікс, який повставав із попелу багато разів у цьому житті. У цьому сенсі я більше схожа на кішку. У китайській астрології я тигр. Це може бути моєю справжньою сутністю".

Раніше Фокус писав, що Демі Мур думає про старіння.