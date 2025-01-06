Названо переможців премії "Золотий глобус-2025" (фото)

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Демі Мур забрала свій перший "Золотий глобус". А фільм Жака Одіяра "Емілія Перес" став тріумфатором вечора.

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Напередодні в Лос-Анджелесі відбулася щорічна церемонія вручення нагород лауреатам премії Голлівудської асоціації іноземної преси "Золотий глобус-2025". У готелі The Beverly Hilton зібралися зірки А-списку. Про переможців премії пише Golden Globes.

Першим серед фільмів став кримінальний мюзикл французького режисера Жака Одіяра "Емілія Перес" із Селеною Гомес: "Найкращий мюзикл або комедії", "Найкращий фільм неанглійською мовою", "Найкраща акторка другого плану", "Найкраща оригінальна пісня".

Картина "Бруталіст" Брейді Корбета була нагороджена статуетками "Найкращий драматичний фільм" та "Найкраща режисерська робота".

Першим серед серіалів став "Сьогун", який "забрав" чотири нагороди, зокрема, "Найкращий драматичний серіал".

Переможці кінопремії "Золотий глобус-2025":

Найкращий драматичний фільм

"Бруталіст"

Найкращий мюзикл або комедія

"Емілія Перес"

Найкращий режисер драматичного фільму

Брейді Корбет, "Бруталіст"

Найкращий фільм неанглійською мовою

"Емілія Перес"

Найкращий анімаційний фільм

"Потік. Останній кіт на землі"

Найкращий актор у драматичному фільмі

Едріен Броуді, "Бруталіст"

Найкраща акторка у драматичному фільмі

Фернанда Торрес, "Я досі тут"

Найкраща акторка в мюзиклі або комедії

Демі Мур, "Субстанція"

Демі Мур забрала свій перший "Золотий глобус" Фото: Getty Images

Найкращий актор в мюзиклі або комедії

Себастьян Стен, "Інша людина"

Найкращий актор другого плану

Кіран Калкін, "Справжній біль"

Найкраща акторка другого плану

Зої Салдана, "Емілія Перес"

Акторки фільму "Емілія Перес" Фото: Getty Images

Найкращий сценарій драматичного фільму

Пітер Строхан, "Конклав"

Найкращий драматичний серіал

"Сьогун"

Найкращий серіал в жанрі комедії або мюзиклу

"Хитрощі"

Найкращий мінісеріал або телефільм

"Оленя"

Найкращий актор в драматичному серіалі

Хіроюкі Санада, "Сьогун"

Найкраща акторка в драматичному серіалі

Анна Саваі, "Сьогун"

Найкраща акторка в комедійному серіалі або мюзиклі

Джин Смарт, "Хитрощі"

Найкращий актор в комедійному серіалі або мюзиклі

Джеремі Аллен Вайт, "Ведмідь"

Найкращий актор другого плану в серіалі

Таданобу Асано, "Сьогун"

Найкраща акторка другого плану в серіалі

Джессіка Ганнінг, "Оленя"

Найкращий актор другого плану в мінісеріалі або телефільмі

Колін Фаррел, "Пінгвін"

Колін Фаррел Фото: Getty Images

Найкраща акторка другого плану в мінісеріалі або телефільмі

Джоді Фостер, "Справжній детектив"

Найкраща оригінальна музика

Трент Резнор, Аттікус Росс, "Претенденти"

Найкраща оригінальна пісня

El Mal, "Емілія Перес"

Найкращий стендап

Елі Вонг, "Елі Вонг: Одинока жінка"

Найкращі касові збори

"Wicked: Чародійка"

Нагадаємо, хто отримав найбільше номінацій на "Золотий глобус-2025".

Також Фокус писав про гостей церемонії "Золотий глобус-2024".