Леонардо Ді Капріо з Лілі Гладстоун відвідали церемонію "Золотий глобус-2024" (фото)

Актори зіграли подружжя в картині Мартіна Скорсезе. Лілі Гладстоун перемогла в номінації як краща виконавиця жіночої ролі у драмі.

Related video

49-річний американський актор Леонардо Ді Капріо відвідав церемонію "Золотий глобус 2024" разом зі своєю колегою по фільму "Вбивці квіткової повні" Лілі Гладстоун, 37, у неділю, 7 січня 2024 року. Про це пише Daily Mail.

Володар "Оскара" був у чорному костюмі та краватці-метелику, позуючи з акторкою індіанського походження на червоній доріжці заходу.

Гладстоун продемонструвала білу сукню без бретелей і чорну накидку з рюшами, коли вона посміхалася фотографам разом зі своїм колегою.

Їхній фільм номіновано на сім нагород, зокрема на найкращу чоловічу та жіночу ролі, які виконали Ді Капріо та Гладстоун. Втім, перемогу забрала лише Лілі.

Леонардо Ді Капріо та Лілі Гладстоун Фото: Getty Images

81-а церемонія вручення премії "Золотий глобус" вшановує найкращих людей у кіно та американському телебаченні 2023 року на блискучій церемонії в готелі Beverly Hilton у Беверлі-Гіллз, Каліфорнія.

У номінаціях лідирують найочікуваніші фільми минулого року – "Барбі" та "Оппенгеймер".

"Барбі" Ґрети Ґервіг домінувала в девʼяти номінаціях, включаючи найкращий мюзикл або комедію, а також акторські номінації для Марго Роббі та Раяна Гослінга та трьох оригінальних пісень.

Тим часом "Оппенгеймер" отримав вісім номінацій, включаючи найкращий драматичний фільм, а також окремо відзначили акторів Кілліана Мерфі, Роберта Дауні-молодшого та Емілі Блант.

Леонардо Ді Капріо Фото: Getty Images

Фільм Мартіна Скорсезе "Вбивці квіткової повні" також був номінований на сім нагород. Леонардо Ді Капріо претендував на найкращу чоловічу роль у драмі (виграв Кілліан Мерфі), а Роберт Де Ніро – на найкращу чоловічу роль другого плану (забрав нагороду).

Фільм легендарного режисера також був номінований на найкращу кінодраму, проте перемогу отримав "Оппенгеймер".

Леонардо Ді Капріо Фото: Getty Images

Нагадаємо, Леонардо Ді Капріо сходив на побачення з новою дівчиною.

Також Фокус писав про появу Леонардо Ді Капріо на публіці в компанії Лілі Гладстоун.