Леонардо Ді Капріо вийшов на публіку з Лілі Гладстоун (фото)

Головні герої нової картини Мартіна Скорсезе відвідали подію у Лондоні.

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49-річний американський актор Леонардо Ді Капріо та Лілі Гладстон, 37, напередодні відвідали спеціальний показ свого останнього блокбастера "Вбивці квіткової повні" в East Room у Лондоні. Про це пише Daily Mail.

Голівудський актор був у чорному костюмі, який включав у себе піджак на ґудзиках і світшот у тон.

Тим часом акторка індіанського походження зʼявилася у вишнево-червоній сукні з принтом, яку вона поєднала з довгими сережками. Гладстоун зав'язала свої темні пасма в косу збоку, посміхаючись на камеру.

Леонардо Ді Капріо та Лілі Гладстоун Фото: Getty Images

Картина за 200 мільйонів доларів із Леонардо, Лілі, Робертом Де Ніро та Джессом Племонсом у головних ролях адаптована за документальним бестселером Девіда Гранна та триває майже три з половиною години.

Фільм Мартіна Скорсезе описує хвилю вбивств багатих індіанців племені Осейдж у 1920-х роках. Сюжет зосереджений на розслідуванні ФБР серії вбивств після смертей кількох членів племені в Оклахомі.

Кадр із фільму "Вбивці квіткової повні"

Це перший фільм Ді Капріо на широкому екрані після фільму Квентіна Тарантіно "Одного разу в Голлівуді" у 2019 році. Він також знявся в картині 2021 року "Не дивіться вгору", який транслювався на Netflix.

Нагадаємо, про що мріє Леонардо Ді Капріо до 50 років.

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