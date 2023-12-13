Леонардо Ди Каприо вышел на публику с Лили Гладстоун (фото)

Главные герои новой картины Мартина Скорсезе посетили событие в Лондоне.

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49-летний американский актер Леонардо Ди Каприо и Лили Гладстон, 37, накануне посетили специальный показ своего последнего блокбастера "Убийцы цветочной луны" в East Room в Лондоне. Об этом пишет Daily Mail.

Голливудский актер был в черном костюме, который включал в себя пиджак на пуговицах и свитшот в тон.

Тем временем актриса индейского происхождения появилась в вишнево-красном платье с принтом, которое она сочетала с длинными серьгами. Гладстоун завязала свои темные пряди в косу сбоку, улыбаясь на камеру.

Леонардо Ди Каприо и Лили Гладстоун Фото: Getty Images

Картина за 200 миллионов долларов с Леонардо, Лили, Робертом Де Ниро и Джессом Племонсом в главных ролях адаптирована по документальному бестселлеру Дэвида Гранна и длится почти три с половиной часа.

Фильм Мартина Скорсезе описывает волну убийств богатых индейцев племени Осейдж в 1920-х годах. Сюжет сосредоточен на расследовании ФБР серии убийств после смертей нескольких членов племени в Оклахоме.

Кадр из фильма "Убийцы цветочной луны"

Это первый фильм Ди Каприо на широком экране после фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" в 2019 году. Он также снялся в картине 2021 года "Не смотрите вверх", который транслировался на Netflix.

Напомним, о чем мечтает Леонардо Ди Каприо к 50 годам.

Также Фокус писал о развитии отношений Леонардо Ди Каприо и Виттории Черетти.