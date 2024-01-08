Леонардо Ди Каприо с Лили Гладстоун посетили церемонию "Золотой глобус-2024" (фото)

Актеры сыграли супругов в картине Мартина Скорсезе. Лили Гладстоун победила в номинации как лучшая исполнительница женской роли в драме.

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49-летний американский актер Леонардо Ди Каприо посетил церемонию "Золотой глобус-2024" вместе со своей коллегой по фильму "Убийцы цветочной луны" Лили Гладстоун, 37, в воскресенье, 7 января 2024 года. Об этом пишет Daily Mail.

Обладатель "Оскара" был в черном костюме и галстуке-бабочке, позируя с актрисой индейского происхождения на красной дорожке мероприятия.

Гладстоун продемонстрировала белое платье без бретелек и черную накидку с рюшами, когда она улыбалась фотографам вместе со своим коллегой.

Их фильм номинирован на семь наград, в том числе на лучшую мужскую и женскую роли, которые исполнили Ди Каприо и Гладстоун. Впрочем, победу забрала только Лили.

Леонардо Ди Каприо и Лили Гладстоун Фото: Getty Images

81-я церемония вручения премии "Золотой глобус" чествует лучших людей в кино и американском телевидении 2023 года на блестящей церемонии в отеле "Beverly Hilton" в Беверли-Хиллз, Калифорния.

В номинациях лидируют самые ожидаемые фильмы прошлого года — "Барби" и "Оппенгеймер".

"Барби" Греты Гервиг доминировала в девяти номинациях, включая лучший мюзикл или комедию, а также актерские номинации для Марго Робби и Райана Гослинга и трех оригинальных песен.

Тем временем "Оппенгеймер" получил восемь номинаций, включая лучший драматический фильм, а также отдельно отметили актеров Киллиана Мерфи, Роберта Дауни-младшего и Эмили Блант.

Леонардо Ди Каприо Фото: Getty Images

Фильм Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны" также был номинирован на семь наград. Леонардо Ди Каприо претендовал на лучшую мужскую роль в драме (выиграл Киллиан Мерфи), а Роберт Де Ниро — на лучшую мужскую роль второго плана (забрал награду).

Фильм легендарного режиссера также был номинирован на лучшую кинодраму, однако победу одержал "Оппенгеймер".

Леонардо Ди Каприо Фото: Getty Images

Напомним, Леонардо Ди Каприо сходил на свидание с новой девушкой.

Также Фокус писал о появлении Леонардо Ди Каприо на публике в компании Лили Гладстоун.