Леонардо Ди Каприо отправился на свидание с Витторией Черетти (фото)
Звездная пара провела время в "городе любви".
49-летний американский актер Леонардо Ди Каприо провел время со своей новой девушкой, итальянской моделью Витторией Черетти, 25, в столице Франции. Об этом пишет Page Six.
Влюбленные были сфотографированы, когда выходили из La Girafe, роскошного ресторана в Париже, после частного ужина.
Итальянка была в полностью черном ансамбле, состоявшем из пальто, брюк и кроссовок. Волосы Виттория собрала в аккуратный пучок.
Тем временем Ди Каприо был в бейсболке и темной защитной маске. Актер нарядился в черную куртку в тон к теннисным кроссовкам и темным джинсам.
Выход состоялся через два дня после того, как звезда "Острова проклятых" провел время в Лондоне с младшей сестрой своей бывшей девушки Кейт Мосс, Лотти Мосс.
О романе актера с Черетти стало известно в конце лета 2023 года. Она перед этим развелась с диджеем Маттео Миллери.
Один инсайдер рассказывал: "Судя по всему, их роман — это гораздо больше, чем просто мимоходом". До этого около года Леонардо приписывали роман с другой моделью — Джиджи Хадид.
Напомним, к 50 годам Леонардо Ди Каприо планирует сняться в еще одном фильме.
Также Фокус писал о серьезности намерений Ди Каприо в отношениях с Витторией Черетти.