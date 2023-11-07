"Думает только о ней": что происходит между Леонардо Ди Каприо и Витторией Черетти

Актер, который никогда не был женат, готов "успокоиться".

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48-летний американский актер Леонардо Ди Каприо начал встречаться с итальянской моделью Витторией Черетти, 25. Об этом сообщает US Weekly.

Инсайдер рассказал, что актер "вполне увлечен" новой избранницей, а их отношения "идут так хорошо, что Лео на самом деле остается ей преданным".

Впервые слухи о романе Ди Каприо и Черетти появились летом 2023 года, когда их заметили вместе в Лос-Анджелесе. А потом пару "поймали" папарацци за объятиями и поцелуями на Ибице.

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Виттория Черетти

Обладатель "Оскара" "полностью влюблен" в 25-летнюю модель, добавляет инсайдер, отмечая, что ближайшее окружение Ди Каприо считает, что он может двигаться к тому, чтобы наконец "успокоиться".

"Он думает только о Виттории", — отмечает источник.

Что касается модели, то "ее совсем не пугает его слава — она даже высмеивает ее".

Итальянская звезда подиумов развелась со своим мужем Маттео Миллери в июне 2023 после трех лет брака. Сразу после этого ее заподозрили в романе с оскароносным актером.

Виттория Черетти Фото: Getty Images

Напомним, Леонардо Ди Каприо украсил обложку Vogue.

Также Фокус писал о появлении бывшей девушки Ди Каприо на публике.