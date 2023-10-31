Леонардо Ди Каприо заметили за объятиями с Витторией Черетти (фото)

Актер и его избранница посетили хэллоуинскую вечеринку в Западном Голливуде.

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48-летнего американского актера Леонардо Ди Каприо заметили за объятиями с итальянской супермоделью Витторией Черетти, 25. Об этом пишет TMZ.

Звезда "Титаника" и его вероятная девушка были на домашней вечеринке в честь Хэллоуина на окраине Западного Голливуда. Пару "поймали" местные папарацци за объятиями и разговорами.

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Новая супермодель: что известно о Виттории Черетти, новой пассии Леонардо Ди Каприо

Очевидцы рассказывают, что Ди Каприо отдыхал на улице сам — судя по всему, дышал свежим воздухом — когда Виттория присоединилась к нему, после чего знаменитости начали прижиматься друг к другу.

Звезда подиумов была в ярком парике, пока голливудский актер выбрал для вечеринки простой образ с белой футболкой.

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Леонардо Ди Каприо и Виттория Черетти

Инсайдеры также рассказывают, что затем Черетти протянула руку вниз по его спине.

О вероятных отношениях итальянской модели и звезды фильма "Остров проклятых" стало известно летом 2023 года. Их несколько раз замечали на свиданиях, однако официально пара не комментирует слухи о романе. Виттория в этом году развелась с 35-летним диджеем Маттео Миллери после трех лет брака.

Виттория Черетти

Напомним, Леонардо Ди Каприо провел время с Джиджи Хадид и Витторией Черетти в Милане.

Также Фокус писал о появлении Леонардо Ди Каприо на обложке Vogue.