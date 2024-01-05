Леонардо Ди Каприо и Лили Гладстоун появились вместе на красной дорожке (фото)
Звездный дуэт вместе сыграл в фильме Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны". Картина рассказывает о загадочных убийствах в племени Осейдж.
49-летний американский актер Леонардо Ди Каприо и актриса Лили Гладстоун, 37, вместе прошли по красной дорожке Международного кинофестиваля в Палм-Спрингсе. Об этом пишет Daily Mail.
Звезды фильма "Убийцы цветочной луны" привлекли внимание публики. Ди Каприо был в черном смокинге, белой рубашке с черной бабочкой. Он выглядел изысканно в глянцевых черных туфлях и с зачесанными назад волосами, с аккуратно подстриженной бородой.
Тем временем Гладстоун была в зеленом платье без бретелек, покрытом блестящими камнями и бисером.
Ее волосы были аккуратно зачесаны назад. К образу звезда экрана добавила серьги и сделала вечерний макияж с акцентом на глаза.
Актриса недавно призналась, что она была поклонницей Леонардо задолго до того, как они начали работать вместе.
Она добавила, что до сих пор помнит бешеную популярность Ди Каприо после выхода "Титаника".
В фильме Мартина Скорсезе Ди Каприо и Гладстоун сыграли супругов. Картина рассказывает о загадочных убийствах в племени Осейдж.
Напомним, Леонардо Ди Каприо сходил на свидание с итальянской супермоделью Витторией Черетти.
Также Фокус писал о свидании Леонардо Ди Каприо с сестрой Кейт Мосс.