Леонардо Ди Каприо и Лили Гладстоун появились вместе на красной дорожке (фото)

Звездный дуэт вместе сыграл в фильме Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны". Картина рассказывает о загадочных убийствах в племени Осейдж.

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49-летний американский актер Леонардо Ди Каприо и актриса Лили Гладстоун, 37, вместе прошли по красной дорожке Международного кинофестиваля в Палм-Спрингсе. Об этом пишет Daily Mail.

Звезды фильма "Убийцы цветочной луны" привлекли внимание публики. Ди Каприо был в черном смокинге, белой рубашке с черной бабочкой. Он выглядел изысканно в глянцевых черных туфлях и с зачесанными назад волосами, с аккуратно подстриженной бородой.

Тем временем Гладстоун была в зеленом платье без бретелек, покрытом блестящими камнями и бисером.

Леонардо Ди Каприо и Лили Гладстоун Фото: Getty Images

Ее волосы были аккуратно зачесаны назад. К образу звезда экрана добавила серьги и сделала вечерний макияж с акцентом на глаза.

Актриса недавно призналась, что она была поклонницей Леонардо задолго до того, как они начали работать вместе.

Леонардо Ди Каприо и Лили Гладстоун Фото: Getty Images

Она добавила, что до сих пор помнит бешеную популярность Ди Каприо после выхода "Титаника".

Леонардо Ди Каприо Фото: Getty Images

В фильме Мартина Скорсезе Ди Каприо и Гладстоун сыграли супругов. Картина рассказывает о загадочных убийствах в племени Осейдж.

Напомним, Леонардо Ди Каприо сходил на свидание с итальянской супермоделью Витторией Черетти.

Также Фокус писал о свидании Леонардо Ди Каприо с сестрой Кейт Мосс.