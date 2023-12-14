Леонардо Ди Каприо видели на свидании с сестрой Кейт Мосс

30 лет назад Леонардо встречался с Кейт Мосс, а теперь провел время с ее сестрой Лотти.

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Леонардо Ди Каприо отправился в элитный лондонский клуб Chiltern Firehouse, где провел время вместе с Лотти Мосс, младшей сестрой супермодели Кейт Мосс. Интересно, но 30 лет назад у Лео был роман с Кейт. Об этом пишет Daily Mail.

"Леонардо и Лотти были в одной комнате. Их явно тянуло друг к другу. Они болтали и хихикали до самого рассвета, когда пришло время заканчивать. Они покинули клуб Chiltern Firehouse рано утром, отлично проведя время вместе", — заявил инсайдер.

Другой источник сообщил, что Лео и Лотти прекрасно проводили время и, казалось, "были очень близки".

Лотти Мосс Фото: Instagram lottiemossxo

"Они прибыли отдельно, но с разницей всего в несколько минут, и сидели за столом с другими друзьями. Их близость вызвала у многих удивление — и люди в клубе говорили о Кейт, а также о том факте, что Лотти, похоже, находится в подходящей возрастной категории для Лео", — рассказал инсайдер.

Ранее вечером 49-летний ДиКаприо присутствовал на специальном показе своего последнего блокбастера "Убийцы цветочной луны" в Восточном зале в Лондоне вместе со своей партнершей по фильму Лили Гладстон.

Позже он пошел в Chiltern Firehouse — ресторан и ночной бар, который популярен среди таких знаменитостей, как Белла Хадид, Джоан Коллинз, Дуа Липа, Марк Ронсон, Винни Харлоу и Ноэль Галлахер — в той же черной куртке на пуговицах, что был на премьере.

Актер прибыл первым перед 25-летней Лотти, которая приехала несколько позже голливудской звезды.

Вечеринка Лотти с Ди Каприо, скорее всего, встревожит ее старшую сестру Кейт, которая встречалась с ним 30 лет назад. Лотти еще даже не родилась, когда в декабре 1993 года у двух звезд случился короткий роман, незадолго до того, как Кейт начала встречаться с Джонни Деппом.

Лотти Мосс на свадьбе сестры Фото: Tatler

Леонардо и Кейт познакомились друг с другом еще будучи молодыми моделями в США. И хотя они проводили много времени вместе, их роман считается недолгим.

Леонардо Ди Каприо и Кейт Мосс

Считается, что Ди Каприо в настоящее время состоит в отношениях с 25-летней итальянской моделью Витторией Черетти.

Только в прошлую пятницу вечером пару видели на звездном фестивале Art Basel в Майами.

Виттория также была рядом с ним на вечеринке по случаю его 49-летия в прошлом месяце, на которой присутствовали такие звезды, как Бейонсе и ее муж Джей-Зи, Леди Гага и Ким Кардашьян, Сальма Хайек, Крис Рок, Кейт Бекинсейл, Зои Кравиц и Ченнинг Татум, Рита Ора, Зои Салдана и Снуп Догг.

Лотти ранее встречалась со звездой Made In Chelsea Алексом Миттоном в течение девяти месяцев в 2017 году, также у нее были романы с барабанщиком Тристаном Эвансом, Бруклином Бекхэмом и диджеем Capital.

Список романов Леонардо Ди Каприо куда более длинный. Среди его девушек были супермодели Бар Рафаэли, Тони Гаррн и Нина Агдал. Также он встречался с Блейк Лайвли, но самый долгий его роман был с Камилой Морроне. Роман с ней продлился пять лет, прежде, чем они расстались в прошлом году.