Рестораны и пабы: где любят отдыхать принцесса Беатрис и Кейт Миддлтон

Если члены королевской семьи хотят отдохнуть, то им приходится выбирать места, где их не будут преследовать папарацци.

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У членов королевской семьи плотный график, они выполняют общественные мероприятия или работают полный рабочий день. Но, как и многим из нас, им также нравится хорошо проводить время вместе в паре, так куда же они ходят на свидания? Это место должно быть достаточно уединенным и закрытым. И там не должно быть папарацци. Даже свои девичники и мальчишники им приходилось проводить так, чтобы о них мало кто знал. О любимых местах принцесс и прочих членов королевских семьи пишет HELLO!

Принцесса Евгения поделилась увлекательной информацией о семейной жизни со своим мужем Джеком Бруксбэнком , когда она появилась в подкасте Table Manners на прошлой неделе, в том числе о том, куда пара пошла на свое первое свидание и где они любят обедать, если за их детьми присматривает няня.

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк Фото: Getty Images

Среди их любимых заведений — итальянский ресторан Osteria Basilico, Ноттинг-Хилл. Там прошло их первое свидание.

Итальянский ресторан Osteria Basilico

Принцесса рассказала Джесси и Ленни Уэр в подкасте Table Manners: "Здесь лучшая паста с кабачками, помидорами и креветками".

В меню представлены пицца, паста и блюда из рыбы, а если вы проживаете в районе рынка Портобелло, вы даже можете заказать еду на вынос.

Дочерние рестораны Mediterraneo и Essenza также расположены на той же улице.

Гарри и Меган, когда были в Эдинбурге в 2019 году, наслаждались обедом в пабе Rose & Crown, Аскот.

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty

Затем, став родителями малыша Арчи, принц Гарри и Меган привели своего трехмесячного сына на обед в этот паб.

Принца и принцессу Уэльских часто можно увидеть в пабе The Crown Inn в Ист-Радхэме, когда они останавливаются в своей резиденции Анмер-Холл в Норфолке.

Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: Getty Images

В 2016 году пару видели на тихом свидании в загородном пабе, который расположен всего в 15 минутах от Сандрингема.

Причудливая загородная гостиница сочетает в себе старинные детали и шикарный современный стиль и пользуется популярностью среди местных жителей и гостей города.

Один из посетителей ресторана рассказал, что принц Уильям и Кейт наслаждались напитком в баре перед тем, как поужинать, и ушли около 22:30, чтобы вернуться домой к своим старшим детям, принцу Джорджу и принцессе Шарлотте.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци — завсегдатаи светской жизни Лондона.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци

В интервью Financial Times в 2020 году Эдоардо рассказал о своем распорядке дня и о некоторых своих любимых местах в Лондоне.

"Недавно я заново открыл для себя River Café. Оно меня не разочаровало. Было что-то особенное в том, чтобы снова поесть вне дома, хотя я не был в ресторанах четыре месяца", — признался Эдо.

Расположенное на северном берегу Темзы в Хаммерсмите кафе River Café получило звезду Мишлен в 1997 году.

На его кухне прошли обучение несколько известных поваров, в том числе Джейми Оливер, Хью Фернли-Уиттингстолл, Эйприл Блумфилд и Тео Рэндалл.

Отель и бар Chiltern Firehouse в Мэрилебоне, на кухне которого распоряжается шеф-повар Люк Ханнс, популярно среди членов королевской семьи и знаменитостей.

Отель и бар Chiltern Firehouse

Здесь часто видят принцессу Евгению и Джека Бруксбэнка. Также они любят китайский ресторан Min Jiang в Кенсингтоне.

А вот первое свидание принца Гарри и Меган Маркл прошло в Soho House в Лондоне. Там они вместе наслаждались напитками и делали милые селфи, как показано в их документальных фильмах на Netflix.

Ресторан Soho House

Напомним, ранее Фокус писал о самом закрытом клубе Лондоне. Клуб "Освальдс" принимает звезд и аристократов. И попасть сюда невозможно.