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Стиль життя

Леонардо Ді Капріо та Лілі Гладстоун зʼявилися разом на червоній доріжці (фото)

Леонардо Ді Капріо та Лілі Гладстоун, вбивці квіткової повні, міжнародний кінофестиваль, мартін скорсезе
Фото: Getty Images | Леонардо Ді Капріо та Лілі Гладстоун

Зірковий дует разом зіграв у фільмі Мартіна Скорсезе "Вбивці квіткової повні". Картина розповідає про загадкові вбивства в племені Осейдж.

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49-річний американський актор Леонардо Ді Капріо та акторка Лілі Гладстоун, 37, разом пройшли червоною доріжкою Міжнародного кінофестивалю в Палм-Спрінгсі. Про це пише Daily Mail.

Зірки фільму "Вбивці квіткової повні" привернули увагу публіки. Ді Капріо був у чорному смокінгу, білій сорочці з чорним метеликом. Він виглядав вишукано у глянцевих чорних туфлях і із зачесаним назад волосся, з акуратно підстриженою бородою.

Тим часом Гладстоун була в зеленій сукні без бретелей, вкритій блискучими каменями та бісером.

Леонардо Ді Капріо та Лілі Гладстоун Fullscreen
Леонардо Ді Капріо та Лілі Гладстоун
Фото: Getty Images

Її волосся було охайно зачесане назад. До образу зірка екрану додала сережки та зробила вечірній макіяж з акцентом на очі.

Акторка нещодавно зізналася, що вона була прихильницею Леонардо задовго до того, як вони почали працювати разом.

Леонардо Ді Капріо та Лілі Гладстоун Fullscreen
Леонардо Ді Капріо та Лілі Гладстоун
Фото: Getty Images

Вона додала, що досі пам’ятає шалену популярність Ді Капріо після виходу "Титаніка".

Леонардо Ді Капріо Fullscreen
Леонардо Ді Капріо
Фото: Getty Images

У фільмі Мартіна Скорсезе Ді Капріо та Гладстоун зіграли подружжя. Картина розповідає про загадкові вбивства в племені Осейдж.

Нагадаємо, Леонардо Ді Капріо сходив на побачення з італійською супермоделлю Вітторією Черетті.

Також Фокус писав про побачення Леонардо Ді Капріо із сестрою Кейт Мосс.