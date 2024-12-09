У Голлівуді визначилися з номінантами премії "Золотий глобус" 2025: хто отримав 10 номінацій

У списку Голлівудської асоціації іноземної преси є фільм, який претендує на отримання 10 з 27 номінацій. Серед номінацій — і нагорода за кращий фільм, і за кращу режисуру. А в номінації "краща акторка" є відразу дві виконавиці, які зіграли в цьому фільмі.

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Голлівудська асоціація іноземної преси (Hollywood Foreign Press Association, HFPA) озвучила 172 претенденти у 27 номінаціях на отримання премії "Золотий Глобус" 2025. 82 церемонія вручення премії відбудеться 5 січня 2025 року. Найбільшу кількість шансів на перемогу отримав французький мюзикл "Емілія Перес". Повний список номінантів та категорій з'явився на порталі Фонду "Золотий Глобус" HFPA.

Золотий Глобус 2025 - трейлер фільму "Емілія Перес"

Золотий Глобус 2025 — претенденти на основні номінації

Кращий фільм-драма:

"Бруталіст" (The Brutalist) — історичний фільм про життя угорського єврея, який у 1940 рр. втік із Німеччини в США та займався архітектурою;

"Повна невідомість" (A Complete Unknown) — фільм про співака Боба Ділана;

"Конклав" (Conclave) — про події у Ватикані, які розгортаються протягом 72 годин після смерті Папи Римського;

"Дюна: частина 2" (Dune: part two) — друга частина наукової фантастики про планету "Дюна";

"Нікелеві хлопчики" (The Nickel Boys) — історична драма про афроамериканця, якого несправедливо запідозрили у викраденні авто;

"5 вересня" (September 5) — історична драма про взяття заручників під час Олімпійських ігор 1972 року.

Кращий фільм-мюзикл чи комедія:

"Анора" (Anora);

"Суперники" (Challengers);

"Емілія Перес" (Emilia Pérez);

"Справжній біль" (A Real Pain);

"Субстанція" (The Substance);

"Чародійки" (Wicked).

Кращий анімаційний фільм:

"Потік: останній кіт на Землі" (Flow);

"Думками навиворіт 2" (Inside Out 2);

"Мемуари Равлика" (Memoir of a Snail);

"Ваяна 2" або "Моана 2" (Moana 2);

"Воллес і Ґроміт: Перната відплата" (Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl);

"Дикий робот" (The Wild Robot).

Кращий фільм за касовими зборами:

"Чужий: Ромул" (Alien: Romulus);

"Бітлджус 2" (Beetlejuice Beetlejuice);

"Дедпул та Росмаха" (Deadpool & Wolverine);

"Гладіатор 2" (Gladiator II);

"Смерчі" (Twisters);

"Чародійки" (Wicked);

"Дикий робот" (The Wild Robot).

Фільм "Емілія Перес" та "Золотий глобус" 2025

Фільм, який отримав найбільше номінацій, десять, — французький мюзикл, комедійний бойовик "Емілія Перес". Фільм знятий у Франції, головний режисер — Жак Одіар, жанр — кримінальний мюзикл. Сюжет фільму — адвокатка допомагає наркоторгівцю з Мексики перетворитись на жінку. Акторки, які грали головні ролі, Карла Софія Гаскон, Зої Салдан, Селена Гомес і Адріана Пас, отримали чотири відзнаки на 77-му Каннському кінофестивалі. Крім того, фільм отримав приз журі та приз за кращу музику, ідеться на порталі фестивалю.

Номінації "Емілія Перес" на "Золотий Глобус" 2025:

кращий фільм-мюзикл; кращий неанглійський фільм; краща акторка мюзиклу — Карла Софія Гаскон; краща акторка другого плану — відразу дві акторки, Селена Гомес та Зої Салдан; кращий режисер — Жак Одіар; кращий сценарій; краща музика; краща пісня — відразу дві пісні, El Mal та Mi Camino.

Раніше Фокус писав про один із фільмів, який потрапив у номінацію "Золотого глобусу" — про фільм "Анора". Українська громадськість протестувала проти цієї стрічки, оскільки у ній знімався російський актор Юрій Борисов, який підтримує війну РФ.

Нагадуємо, на порталі IMDb назвали топ 10 кращих телесеріалів 2024 року.