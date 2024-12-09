У Голлівуді визначилися з номінантами премії "Золотий глобус" 2025: хто отримав 10 номінацій
У списку Голлівудської асоціації іноземної преси є фільм, який претендує на отримання 10 з 27 номінацій. Серед номінацій — і нагорода за кращий фільм, і за кращу режисуру. А в номінації "краща акторка" є відразу дві виконавиці, які зіграли в цьому фільмі.
Голлівудська асоціація іноземної преси (Hollywood Foreign Press Association, HFPA) озвучила 172 претенденти у 27 номінаціях на отримання премії "Золотий Глобус" 2025. 82 церемонія вручення премії відбудеться 5 січня 2025 року. Найбільшу кількість шансів на перемогу отримав французький мюзикл "Емілія Перес". Повний список номінантів та категорій з'явився на порталі Фонду "Золотий Глобус" HFPA.
Золотий Глобус 2025 — претенденти на основні номінації
Кращий фільм-драма:
- "Бруталіст" (The Brutalist) — історичний фільм про життя угорського єврея, який у 1940 рр. втік із Німеччини в США та займався архітектурою;
- "Повна невідомість" (A Complete Unknown) — фільм про співака Боба Ділана;
- "Конклав" (Conclave) — про події у Ватикані, які розгортаються протягом 72 годин після смерті Папи Римського;
- "Дюна: частина 2" (Dune: part two) — друга частина наукової фантастики про планету "Дюна";
- "Нікелеві хлопчики" (The Nickel Boys) — історична драма про афроамериканця, якого несправедливо запідозрили у викраденні авто;
- "5 вересня" (September 5) — історична драма про взяття заручників під час Олімпійських ігор 1972 року.
Кращий фільм-мюзикл чи комедія:
- "Анора" (Anora);
- "Суперники" (Challengers);
- "Емілія Перес" (Emilia Pérez);
- "Справжній біль" (A Real Pain);
- "Субстанція" (The Substance);
- "Чародійки" (Wicked).
Кращий анімаційний фільм:
- "Потік: останній кіт на Землі" (Flow);
- "Думками навиворіт 2" (Inside Out 2);
- "Мемуари Равлика" (Memoir of a Snail);
- "Ваяна 2" або "Моана 2" (Moana 2);
- "Воллес і Ґроміт: Перната відплата" (Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl);
- "Дикий робот" (The Wild Robot).
Кращий фільм за касовими зборами:
- "Чужий: Ромул" (Alien: Romulus);
- "Бітлджус 2" (Beetlejuice Beetlejuice);
- "Дедпул та Росмаха" (Deadpool & Wolverine);
- "Гладіатор 2" (Gladiator II);
- "Смерчі" (Twisters);
- "Чародійки" (Wicked);
- "Дикий робот" (The Wild Robot).
Фільм "Емілія Перес" та "Золотий глобус" 2025
Фільм, який отримав найбільше номінацій, десять, — французький мюзикл, комедійний бойовик "Емілія Перес". Фільм знятий у Франції, головний режисер — Жак Одіар, жанр — кримінальний мюзикл. Сюжет фільму — адвокатка допомагає наркоторгівцю з Мексики перетворитись на жінку. Акторки, які грали головні ролі, Карла Софія Гаскон, Зої Салдан, Селена Гомес і Адріана Пас, отримали чотири відзнаки на 77-му Каннському кінофестивалі. Крім того, фільм отримав приз журі та приз за кращу музику, ідеться на порталі фестивалю.
Номінації "Емілія Перес" на "Золотий Глобус" 2025:
- кращий фільм-мюзикл;
- кращий неанглійський фільм;
- краща акторка мюзиклу — Карла Софія Гаскон;
- краща акторка другого плану — відразу дві акторки, Селена Гомес та Зої Салдан;
- кращий режисер — Жак Одіар;
- кращий сценарій;
- краща музика;
- краща пісня — відразу дві пісні, El Mal та Mi Camino.
Раніше Фокус писав про один із фільмів, який потрапив у номінацію "Золотого глобусу" — про фільм "Анора". Українська громадськість протестувала проти цієї стрічки, оскільки у ній знімався російський актор Юрій Борисов, який підтримує війну РФ.
Нагадуємо, на порталі IMDb назвали топ 10 кращих телесеріалів 2024 року.