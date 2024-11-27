Критики спрогнозували претендентів на "Оскар 2025": серед них російський актор (фото)

Російський актор Юрій Борисов неодноразово знімався в пропагандистських фільмах. За прогнозами кінокритиків, він може отримати золоту статуетку за кращу чоловічу роль другого плану у фільмі "Анора".

Церемонія вручення премії "Оскар — 2025" відбудеться в неділю 2 березня. Повний список номінантів офіціально оприлюднять в середині січня наступного року, проте кінокритики вже складають списки можливих номінантів і лауреатів. Серед претендентів на перемогу в категорії "Кращий актор другого плану" називають російського актора Юрія Борисова, який зіграв у американській комедійній драмі "Анора". Прогнози публікує видання Variety.

Оскар 2025: кращим актором другого плану може стати росіянин

Кінокритики передбачають, що одним із претендентів на перемогу в номінації "Актор другого плану" буде російський актор Юрій Борисов за роль Ігоря в американській мелодраматичній комедії "Анора". Зазначимо, раніше він неодноразово знімався в російських стрічках, які є рупорами кремлівської пропаганди, таких як "Дорога на Берлін" і "Калашніков".

В інтерв'ю про фільм "Калашніков" Юрій Борисов сказав, що розумів, що фільм контролюється державою і буде пропагандистським, та все одно вирішив погодитися на роль.

"Звісно, було питання, чи потрібно це робити. Розумів, що це може стати пропагандою. Проте я все-таки погодився і знявся, що тепер говорити про це. Але мені хотілося зробити кіно саме про людину, а не про автомат", — сказав актор.

Також претендувати на "Оскар" за роль другого плану можуть:

Кіран Калкін за роль у фільмі "Справжній біль";

Кларенс Маклін за роль у "Співай, співай";

Гай Пірс, що зіграв у "Бруталісті";

Дензел Вашингтон за роль у "Гладіаторі ІІ".

Оскар 2025: який фільм може отримати головну нагороду

Отримати статуетку за "Найкращий фільм" під час 97-ї церемонії вручення премії "Оскар", на думку критиків, гідні творці стрічок:

"Анора";

"Бруталіст";

"Повна невідомість";

"Конклав";

"Дюна: Частина друга";

"Емілія Перес";

"Гладіатор II";

"Сусідня кімната";

"Співай, співай";

Wicked: Чародійка.

Фільм "Гладіатор ІІ" може претендувати на "Оскар" на думку критиків Фото: Скриншот

Оскар 2025: кого можуть визнати кращим режисером

На нагороду "Оскар" у 2025 році можуть претендувати режисери:

Жак Одіар із фільмом "Емілія Перес";

Шон Бейкер за "Анору";

Брейді Корбе за"Бруталіста";

Джон М. Чу за "Wicked: Чародійка";

Рідлі Скотт із фільмом "Гладіатор II".

Оскар 2025: кого можуть визнати кращим актором

Бути номінованими на "Оскар" за кращу головну чоловічу роль, на думку критиків, мають шанси:

Едріан Броуді за роль у "Бруталісті";

Тімоті Шаламе за фільм "Повна невідомість";

Деніел Крейг за "Квір";

Колман Домінго за "Співай, співай";

Ральф Файнс за фільм "Конклав".

Тімоті Шаломе у фільмі "Повна невідомість" грає Боба Ділана Фото: Скриншот

Оскар 2025: хто може стати кращою акторкою

Лауреатками премії "Оскар — 2025" в номінації "Краща акторка" можуть бути:

Синтія Еріво за роль у "Wicked: Чародійка";

Карла Софія Ґаскон за фільм "Емілія Перес";

Маріанна Жан-Батіст за гру у "Жорстокій правді";

Анджеліна Джолі за роль у фільмі "Марія";

Майкі Медісон за роль у "Анорі".

Синтія Еріво може отримати "Оскар" за роль у "Wicked: Чародійка" Фото: Скриншот

Оскар 2025: можливі номінантки на кращу роль другого плану

На думку кінокритиків, за нагороду в номінації "Краща акторка другого плану" у 2025 році можуть боротися:

Моніка Барбаро за фільм "Повна невідомість";

Даніель Дедвайлер за роль у стрічці "Урок гри на фортепіано";

Аріана Гранде за гру у "Wicked: Чародійка";

Ізабелла Росселліні за фільм "Конклав";

Зої Салдана за фільм "Емілія Перес".

Аріана Гранде може отримати "Оскар" за роль другого плану у "Wicked: Чародійка" Фото: Скриншот

У понеділок 25 листопада в ТРЦ "Гуллівер" у Києві відбувся допрем'єрний показ фільму "Марія" про грецьку оперну співачку Марію Каллас з Анджеліною Джолі. Захід відвідали акторки Олена Кравець і Даша Трегубова та сестри Аня та Аліна Завальські (гурт "Алібі").

Нагадаємо також, 20 листопада пресслужба СБУ повідомила, що російський актор Володимир Машков отримав заочний вирок суду за пропаганду війни та підтримку політики Кремля. Актору присудили 10 років позбавлення волі та конфіскували квартиру в елітному районі Одеси.