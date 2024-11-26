Олена Кравець з'явилась на прем'єрі біографічного фільму "Марія" з Анджеліною Джолі в головні ролі (фото)

У столиці відбувся допрем'єрний показ фільму "Марія", який зібрав селебріті, блогерів і журналістів.

Акторка Олена Кравець, сестри Аня та Аліна Завальські (гурт Алібі) та акторка Даша Трегубова прийшли на допрем’єрний показ біографічного фільму про грецьку оперну співачку Марію Каллас. Подія відбулася вчора, 25 листопада, в ТРЦ "Гуллівер".

Мова йде про американо-італо-німецький фільм присвячений останнім дням життя співачки, яка померла доволі в молодому віці, 53 роки. Причиною смерті Марії Каллас став інфаркт міокарда. Попри те, що її називали грецькою співачкою народилася вона в Нью-Йорку, а померла в Парижі. Світова артистка здобула популярність після Другої світової війни.

Режисером біографічного фільму присвяченого творчості оперної співачки став 48-річний чилієць Пабло Ларраїн. Згідно з сюжетом фільму, події розвиваються в Парижі в період 1970-х років. Цей період ознаменований останніми роками життя Марії Каллас. Головну роль у фільмі виконала 49-річна американська акторка Анджеліна Джолі.

Крім цього, в акторському складі можна побачити таких акторів як: 58-річна італійська акторка Валерія Голіно, яка виконала роль Якінті "Джекі" Каллас, сестри Марії, 70-річний турецький актор Халук Більгінер, який зіграв в фільмі грецького підприємця Аристотеля Онассіса, 55-річний італієць П'єрфранческо Фавіно виконав роль Ферруччо Меццадрі та інші.

Вже 28 листопада фільм "Марія" вийде в українському прокаті і його можна буде переглянути в усіх кінотеатрах країни.

Аня та Аліна Завальські Фото: Фотограф Михайло Лопатюк

Макс Гордєєв та Міла Нітіч Фото: Фотограф Михайло Лопатюк

Аліна Лепська Фото: Фотограф Михайло Лопатюк

Мирослава Мандзюк Фото: Фотограф Михайло Лопатюк

Даша Трегубова та Аня та Аліна Завальські Фото: Фотограф Михайло Лопатюк

Мілла Кузнєцова та Антоніна Носова Фото: Фотограф Михайло Лопатюк

Ірина Слюнько Фото: Фотограф Михайло Лопатюк

Макс Гордєєв Фото: Фотограф Михайло Лопатюк

Макс Кірєєв Фото: Фотограф Михайло Лопатюк

Тетяна Карікова Фото: Фотограф Михайло Лопатюк

Нагадаємо, раніше ми писали, що Соломія Вітвіцька разом із коханим-військовим відвідала прем'єру фільму "Гладіатор ІІ".

Крім цього, Фокус писав, Алан Бадоєв і Кирило Тимошенко з дружиною: як минув допрем'єрний показ фільму "Назавжди-назавжди".