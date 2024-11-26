Елена Кравец появилась на премьере биографического фильма "Мария" с Анджелиной Джоли (фото)
В столице состоялся допремьерный показ фильма "Мария", который собрал селебрити, блогеров и журналистов.
Актриса Елена Кравец, сестры Аня и Алина Завальские (группа Алиби) и актриса Даша Трегубова пришли на допремьерный показ биографического фильма о греческой оперной певице Марии Каллас. Событие состоялось вчера, 25 ноября, в ТРЦ "Гулливер". Фокус побывал на событии.
Речь идет об американо-итало-немецком фильме посвященный последним дням жизни певицы, которая умерла довольно в молодом возрасте, 53 года. Причиной смерти Марии Каллас стал инфаркт миокарда. Несмотря на то, что ее называли греческой певицей родилась она в Нью-Йорке, а умерла в Париже. Мировая артистка получила известность после Второй мировой войны.
Режиссером биографического фильма посвященного творчеству оперной певицы стал 48-летний чилиец Пабло Ларраин. Согласно сюжету фильма, события развиваются в Париже в период 1970-х годов. Этот период ознаменован последними годами жизни Марии Каллас. Главную роль в фильме исполнила 49-летняя американская актриса Анджелина Джоли.
Кроме этого, в актерском составе можно увидеть таких актеров как: 58-летняя итальянская актриса Валерия Голино, исполнившая роль Якинти "Джеки" Каллас, сестры Марии, 70-летний турецкий актер Халук Бильгинер, сыгравший в фильме греческого предпринимателя Аристотеля Онассиса, 55-летний итальянец Пьерфранческо Фавино исполнил роль Ферруччо Меццадри и другие.
Уже 28 ноября фильм "Мария" выйдет в украинском прокате и его можно будет посмотреть во всех кинотеатрах страны.
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