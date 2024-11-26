Елена Кравец появилась на премьере биографического фильма "Мария" с Анджелиной Джоли (фото)

В столице состоялся допремьерный показ фильма "Мария", который собрал селебрити, блогеров и журналистов.

Актриса Елена Кравец, сестры Аня и Алина Завальские (группа Алиби) и актриса Даша Трегубова пришли на допремьерный показ биографического фильма о греческой оперной певице Марии Каллас. Событие состоялось вчера, 25 ноября, в ТРЦ "Гулливер". Фокус побывал на событии.

Речь идет об американо-итало-немецком фильме посвященный последним дням жизни певицы, которая умерла довольно в молодом возрасте, 53 года. Причиной смерти Марии Каллас стал инфаркт миокарда. Несмотря на то, что ее называли греческой певицей родилась она в Нью-Йорке, а умерла в Париже. Мировая артистка получила известность после Второй мировой войны.

Режиссером биографического фильма посвященного творчеству оперной певицы стал 48-летний чилиец Пабло Ларраин. Согласно сюжету фильма, события развиваются в Париже в период 1970-х годов. Этот период ознаменован последними годами жизни Марии Каллас. Главную роль в фильме исполнила 49-летняя американская актриса Анджелина Джоли.

Кроме этого, в актерском составе можно увидеть таких актеров как: 58-летняя итальянская актриса Валерия Голино, исполнившая роль Якинти "Джеки" Каллас, сестры Марии, 70-летний турецкий актер Халук Бильгинер, сыгравший в фильме греческого предпринимателя Аристотеля Онассиса, 55-летний итальянец Пьерфранческо Фавино исполнил роль Ферруччо Меццадри и другие.

Уже 28 ноября фильм "Мария" выйдет в украинском прокате и его можно будет посмотреть во всех кинотеатрах страны.

Аня и Алина Завальские Фото: Фотограф Михайло Лопатюк

Макс Гордеев и Мила Нитич Фото: Фотограф Михайло Лопатюк

Алина Лепская Фото: Фотограф Михайло Лопатюк

Мирослава Мандзюк Фото: Фотограф Михайло Лопатюк

Даша Трегубова и Аня и Алина Завальские Фото: Фотограф Михайло Лопатюк

Милла Кузнецова и Антонина Носова Фото: Фотограф Михайло Лопатюк

Ирина Слюнько Фото: Фотограф Михайло Лопатюк

Макс Гордеев Фото: Фотограф Михайло Лопатюк

Макс Киреев Фото: Фотограф Михайло Лопатюк

Татьяна Карикова Фото: Фотограф Михайло Лопатюк

Напомним, ранее мы писали, что Соломия Витвицкая вместе с любимым-военным посетила премьеру фильма "Гладиатор II".

Кроме этого, Фокус писал, Алан Бадоев и Кирилл Тимошенко с женой: как прошел допремьерный показ фильма "Навсегда-навсегда".