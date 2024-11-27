Критики спрогнозировали претендентов на "Оскар 2025": среди них российский актер (фото)
Российский актер Юрий Борисов неоднократно снимался в пропагандистских фильмах. По прогнозам кинокритиков, он может получить золотую статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Анора".
Церемония вручения премии "Оскар — 2025" состоится в воскресенье 2 марта. Полный список номинантов официально обнародуют в середине января следующего года, однако кинокритики уже составляют списки возможных номинантов и лауреатов. Среди претендентов на победу в категории "Лучший актер второго плана" называют российского актера Юрия Борисова, сыгравшего в американской комедийной драме "Анора". Прогнозы публикует издание Variety.
Оскар 2025: лучшим актером второго плана может стать россиянин
Кинокритики предполагают, что одним из претендентов на победу в номинации "Актер второго плана" будет российский актер Юрий Борисов за роль Игоря в американской мелодраматической комедии "Анора". Отметим, ранее он неоднократно снимался в российских лентах, которые являются рупорами кремлевской пропаганды, таких как "Дорога на Берлин" и "Калашников".
В интервью о фильме "Калашников" Юрий Борисов сказал, что понимал, что фильм контролируется государством и будет пропагандистским, но все равно решил согласиться на роль.
"Конечно, был вопрос, нужно ли это делать. Понимал, что это может стать пропагандой. Но я все-таки согласился и снялся, что теперь говорить об этом. Но мне хотелось сделать кино именно о человеке, а не об автомате", — сказал актер.
Также претендовать на "Оскар" за роль второго плана могут:
- Киран Калкин за роль в фильме "Настоящая боль";
- Кларенс Маклин за роль в "Пой, пой";
- Гай Пирс, сыгравший в "Бруталисте";
- Дензел Вашингтон за роль в "Гладиаторе II".
Оскар 2025: какой фильм может получить главную награду
Получить статуэтку за "Лучший фильм" во время 97-й церемонии вручения премии "Оскар", по мнению критиков, достойны создатели лент:
- "Анора";
- "Бруталист";
- "Полная неизвестность";
- "Конклав";
- "Дюна: Часть вторая";
- "Эмилия Перес";
- "Гладиатор II";
- "Соседняя комната";
- "Пой, пой";
- Wicked: Волшебница.
Оскар 2025: кого могут признать лучшим режиссером
На награду "Оскар" в 2025 году могут претендовать режиссеры:
- Жак Одиар с фильмом "Эмилия Перес";
- Шон Бейкер за "Анору";
- Брэйди Корбе за "Бруталиста";
- Джон М. Чу за "Wicked: Чародейка";
- Ридли Скотт с фильмом "Гладиатор II".
Оскар 2025: кого могут признать лучшим актером
Быть номинированными на "Оскар" за лучшую главную мужскую роль, по мнению критиков, имеют шансы:
- Эдриан Броуди за роль в "Бруталисте";
- Тимоти Шаламе за фильм "Полная неизвестность";
- Дэниел Крейг за "Квир";
- Колман Доминго за "Пой, пой";
- Ральф Файнс за фильм "Конклав".
Оскар 2025: кто может стать лучшей актрисой
Лауреатами премии "Оскар — 2025" в номинации "Лучшая актриса" могут быть:
- Синтия Эриво за роль в "Wicked: Чародейка";
- Карла София Гаскон за фильм "Эмилия Перес";
- Марианна Жан-Батист за игру в "Жестокой правде";
- Анджелина Джоли за роль в фильме "Мария";
- Майки Мэдисон за роль в "Аноре".
Оскар 2025: возможные номинантки на лучшую роль второго плана
По мнению кинокритиков, за награду в номинации "Лучшая актриса второго плана" в 2025 году могут бороться:
- Моника Барбаро за фильм "Полная неизвестность";
- Даниэль Дедвайлер за роль в фильме "Урок игры на фортепиано";
- Ариана Гранде за игру в "Wicked: Чародейка";
- Изабелла Росселлини за фильм "Конклав";
- Зои Салдана за фильм "Эмилия Перес".
В понедельник 25 ноября в ТРЦ "Гулливер" в Киеве состоялся допремьерный показ фильма "Мария" о греческой оперной певице Марии Каллас с Анджелиной Джоли. Мероприятие посетили актрисы Елена Кравец и Даша Трегубова и сестры Аня и Алина Завальские (группа "Алиби").
Напомним также, 20 ноября пресс-служба СБУ сообщила, что российский актер Владимир Машков получил заочный приговор суда за пропаганду войны и поддержку политики Кремля. Актеру присудили 10 лет лишения свободы и конфисковали квартиру в элитном районе Одессы.