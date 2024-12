Кримінал і супергерої: хто переміг у топ 10 телесеріалів 2024 за версією IMDb

Найкраща трійка телешоу 2024 року має рейтинг IMDb 8,7-8,9, їх продивились від 130 до 740 тис. глядачів. Найбільше у топ 10 — фентезі та наукової фантастики.

На порталі IMDb назвали топ 10 телесеріалів, які стали найбільш популярними у 2024 році серед глядачів. Ідеться про телевізійні та потокові шоу, які випустили нові епізоди у 2024 році і займали найвищі позиції серед 250 млн глядачів. На найвищих щаблях рейтингу — детективи, далі іде наукова фантастика, фентезі, комедійні бойовики. Фінальний рейтинг IMDb з'явився на порталі три дні тому, 3 грудня.

У останній місяць року портал підготував близько десятка рейтингів різного призначення. Серед них — топ 10 найпопулярніших фільмів 2024 року, топ 10 акторів, список фільмів за рекомендаціями співробітників, список найкращих фото, список найкращих акторів індійського кіно і список представників шоубізнесу, яких не стало у поточному році.

Телесеріал IMDb 2024 — найпопулярніші шоу

Перші три позиції топ 10.

Місце 1 — Справжній детектив (True Detective). Серіал має рейтинг 8,9 і 679 тис. глядачів. У фільмі розповідається про детектива, якого грає Меттью МакКонахі: він розгадує постійно нові таємниці злочинів.

Місце 2 — Хлопаки (The Boys). Серіал має рейтинг 8,7 і 740 тис. глядачів. У фільмі ідеться про команду, яка намагається привести до порядку людей з надприродними здібностями. Персонажі з надсилами працюють в корпорації Vought International і при цьому зловживають своїми уміннями.

Місце 3 — Пінгвін (The Penguin). Серіал має рейтинг 8,7 і 130 тис. глядачів. Події шоу відбуваються у всесвіті DC через тиждень після подій у фільмі "Бетмен". Шоуранери показали пригоди у вигаданому місті Ґотемі, в якому прийшов до влади фантастичний персонаж Освальд "Пінгвін".

Телесеріал IMDb 2024 - перші три місця Фото: Скриншот

Позиції з четвертої по сьому топ 10 — наукова фантастика, фентезі, історична драма та романтично-драматична утопія.

Місце 4 — Fallout: рейтинг 8,4, глядачів 275 тис., жанр — наукова фантастика, постапокаліпсис.

Місце 5 — Дім дракона (House of the Dragon): рейтинг 8,3, глядачів 456 тис., жанр — фентезі.

Місце 6 — Сьоґун (Shōgun): рейтинг 8,6, глядачів 190 тис., жанр — драма.

Місце 7 — Бріджертони (Bridgerton): рейтинг 7,4, глядачів 196 тис., жанр — костюмована драма.

Телесеріал IMDb 2024 - місця з четвертого по сьоме Фото: Скриншот

Останні три позиції топ 10 — два фентезі та комедія.

Місце 8 — Володар перснів: Кільця влади (The Lord of the Rings: The Rings of Power). Рейтинг 6,9, глядачів 409 тис., жанр — фентезі.

Місце 9 — Джентльмени (The Gentlemen): рейтинг 8,0, глядачів 147 тис., жанр — комедійний бойовик.

Місце 10 — Проблема трьох тіл (3 Body problem): рейтинг 7,5, глядачів 150 тис., жанр — наукова фантастика.

Телесеріал IMDb 2024 - останні три місця Фото: Скриншот

Зазначимо, у листопада Фокус писав про топ 7 серіалів, з якими можна провести захопливий вечір. На сьомому місці — драма "Чому жінки вбивають", на першому — трилер "Чорнобиль".

Нагадуємо, 6 грудня Американський інститут кіномистецтва оголосив про лауреатів AFI AWARDS — десятку кінофільмів та десятку телепрограм, які стали найкращими.