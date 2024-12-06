Найбільші досягнення кіно 2024: в AFI обрали 10 видатних фільмів та 10 серіалів (список)

Серед визначних стрічок опинилася й драма про роман танцівниці з сином російського олігарха. Один з серіалів обрали для спецнагороди, адже він не відповідає критеріям прийнятності.

Американський інститут кіномистецтва (AFI) оголосив лауреатів AFI AWARDS 2024. Список номінантів 5 грудня опублікували на сайті незалежної організації.

"Серед лауреатів — 10 видатних кінофільмів і 10 видатних телевізійних програм, які вважаються культурними та мистецькими репрезентативними найбільшими досягненнями цього року в мистецтві рухомого зображення", — зазначили в AFI.

До десятки найкращих фільмів увійшли:

"Анора" — американська комедійна драма про роман екзотичної танцівниці з сином російського олігарха;

— американська комедійна драма про роман екзотичної танцівниці з сином російського олігарха; "Бруталіст" — американо-англо-угорський епічний історичний фільм про вигаданого архітектора, який переїжджає до США в повоєнні роки, стрічка триває 3,5 години;

— американо-англо-угорський епічний історичний фільм про вигаданого архітектора, який переїжджає до США в повоєнні роки, стрічка триває 3,5 години; "Повна невідомість" — американський епічний музично-драматичний фільм про рок-легенду Боба Ділана, головну роль зіграв Тімоті Шаламе;

— американський епічний музично-драматичний фільм про рок-легенду Боба Ділана, головну роль зіграв Тімоті Шаламе; "Конклав" — психологічний трилер, екранізація книги Роберта Харріса 2016 року про боротьбу за престол у Ватикані після раптової смерті Папи Римського;

— психологічний трилер, екранізація книги Роберта Харріса 2016 року про боротьбу за престол у Ватикані після раптової смерті Папи Римського; "Дюна: Частина друга" — американський науково-фантастичний фільм, продовження "Дюни" на основі романів Френка Герберт;

— американський науково-фантастичний фільм, продовження "Дюни" на основі романів Френка Герберт; "Емілія Перес" — французький кримінальний мюзикл, за сюжетом успішна адвокатка погоджується допомогти голові наркокартелю у здійсненні його давньої мрії, а саме стати жінкою;

— французький кримінальний мюзикл, за сюжетом успішна адвокатка погоджується допомогти голові наркокартелю у здійсненні його давньої мрії, а саме стати жінкою; "Нікелеві хлопці" — американська історична драма на основі однойменного роману Колсона Вайтхеда про виправну школу, в яку потрапляє помилково звинувачений головний герой, з її насильством і корупцією;

— американська історична драма на основі однойменного роману Колсона Вайтхеда про виправну школу, в яку потрапляє помилково звинувачений головний герой, з її насильством і корупцією; "Справжній біль" — американо-польський трагікомедійний кінофільм про подорож двох братів, які втратили зв’язок, найтрагічнішими польськими місцями Другої світової війни;

— американо-польський трагікомедійний кінофільм про подорож двох братів, які втратили зв’язок, найтрагічнішими польськими місцями Другої світової війни; "Співай, співай" — американська драма, заснована на реальній програмі "Реабілітація через мистецтво" у в’язниці суворого режиму, у центрі сюжету — група в’язнів, які створюють театральні вистави в межах програми;

— американська драма, заснована на реальній програмі "Реабілітація через мистецтво" у в’язниці суворого режиму, у центрі сюжету — група в’язнів, які створюють театральні вистави в межах програми; "Wicked: Чародійка" — американський епічний музичний фентезійний фільм про відьм країни Оз, одну з головних ролей виконала співачка Аріана Ґранде.

Серед десяти найкращих серіалів такі:

"Початкова школа "Ебботт"" — американський ситком про вчительку початкових класів, протягом року вийшли 3 та 4 сезони;

— американський ситком про вчительку початкових класів, протягом року вийшли 3 та 4 сезони; "Ведмідь" — американський комедійно-драматичний серіал про молодого шеф-кухаря, який повертається зі світу вишуканої кухні керувати сімейним магазином італійських сендвічів, цього року вийшов 3 сезон;

— американський комедійно-драматичний серіал про молодого шеф-кухаря, який повертається зі світу вишуканої кухні керувати сімейним магазином італійських сендвічів, цього року вийшов 3 сезон; "Хитрощі" — американський комедійно-драматичний телесеріал про професійні стосунки між молодою комедійною сценаристкою і легендарною стендаперкою, у 2024 році відбувся показ 3 сезону;

— американський комедійно-драматичний телесеріал про професійні стосунки між молодою комедійною сценаристкою і легендарною стендаперкою, у 2024 році відбувся показ 3 сезону; "Таємний інформатор" — американський кримінальний ситком про професора на пенсії, якого приватна детективна залучає до розслідування під прикриттям у будинку для літніх людей;

— американський кримінальний ситком про професора на пенсії, якого приватна детективна залучає до розслідування під прикриттям у будинку для літніх людей; "Містер і місис Сміт" — американський серіал про двох незнайомців, які погоджуються стати спецагентами та видають із себе подружжя;

— американський серіал про двох незнайомців, які погоджуються стати спецагентами та видають із себе подружжя; "Цього ніхто не хоче" — американський романтичний комедійний телесеріал про стосунки між відкритою агносткою та нетрадиційним єврейським рабином;

— американський романтичний комедійний телесеріал про стосунки між відкритою агносткою та нетрадиційним єврейським рабином; "Пінгвін" — американський кримінально-драматичний серіал, заснований на персонажі коміксів DC, і спін-офф до фільму "Бетмен", розповідає про прихід до влади Освальда "Оза" Коббльпота у злочинному світі Ґотему;

— американський кримінально-драматичний серіал, заснований на персонажі коміксів DC, і спін-офф до фільму "Бетмен", розповідає про прихід до влади Освальда "Оза" Коббльпота у злочинному світі Ґотему; "Шьоґун" — американський драматично-історичний серіал про події за часів феодальної Японії, головним героєм є безстрашний англійський моряк і протестант, який служить на японського феодала;

— американський драматично-історичний серіал про події за часів феодальної Японії, головним героєм є безстрашний англійський моряк і протестант, який служить на японського феодала; "Правдива терапія" — американський комедійний драматичний телесеріал про скорботного психотерапевта, який вирішує змінити ставлення до людей і стати абсолютно чесним, цього року вийшов 2 сезон;

— американський комедійний драматичний телесеріал про скорботного психотерапевта, який вирішує змінити ставлення до людей і стати абсолютно чесним, цього року вийшов 2 сезон; "Справжній детектив" — американський детективний серіал, у 2024 році вийшов 4 сезон, у якому перед найдовшою ніччю року на Алясці без суду й слідства зникають шестеро осіб, які займались таємними дослідженнями.

Також в AFI обрали додаткового лауреата для отримання спеціальної нагороди за роботи передового досвіду, які не відповідають критеріям прийнятності AFI AWARDS. Ним став британський мінісеріал "Оленя" — драматичний трилер у жанрі чорної комедії, заснований на досвіді творця щодо пережитого сексуального насильства.

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