Три українські фільми увішли до лонгліста кінопремії "Оскар 2025": що це за стрічки (відео)

"Ля Палісіада", "Порцелянова війна" і "Мирні люди" увійшли до довгого списку претендентів на "Оскар 2025".

Американська кіноакадемія оголосила список претендентів на премію "Оскар 2025". Загалом у лонглісті 169 стрічок, серед них — три українські фільми. Про це повідомило Державне агентство України з питань кіно у четвер, 5 грудня.

До списку увійшли:

"Ля Палісіада" (режисер Філіп Сотниченко) — драма, дія якої відбувається в Україні 1996 року. Фільм розповідає історію детектива та судового психіатра, які розслідують вбивство колеги за п’ять місяців до запровадження мораторію на смертну кару. Стрічка представлена в категорії "Міжнародний повнометражний фільм".

"Порцелянова війна" (режисери Брендан Белломо та Слава Леонтьєв) — стрічка про трьох українських митців, які займаються порцеляновою анімалістикою під час війни.

"Мирні люди" (режисерка Оксана Карпович) — документальний фільм, побудований на перехопленнях розмов російських окупантів зі своїми родинами, що демонструє їхню буденну жорстокість.

"Українське кіно продовжує розповідати світу потужні історії, які залишають слід у серцях", — йдеться у повідомленні Держкіно.

Американська Академія кінематографічних мистецтв і наук сформує короткий список і презентує його17 грудня. Потім журі проголосують за 5 остаточних номінантів у кожній категорії, вони стануть відомі 17 січня 2025 року.

Церемонія нагородження "Оскар 2025" відбудеться 3 березня 2025 року в театрі "Долбі" в Лос-Анджелесі.

Нагадаємо, 11 березня українська стрічка "20 днів у Маріуполі" режисера Мстислава Чернова отримала Оскар у категорії "Найкращий документальний фільм".

10 листопада український актор Володимир Кравчук здобув перемогу в номінації "Найкращий актор" на 65-му міжнародному кінофестивалі Thessaloniki International Film Festival у Греції.