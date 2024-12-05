Три украинских фильма вошли в лонглист кинопремии "Оскар 2025": что это за ленты (видео)

"Ля Палисиада", "Фарфоровая война" и "Мирные люди" вошли в длинный список претендентов на "Оскар 2025".

Американская киноакадемия объявила список претендентов на премию "Оскар 2025". Всего в лонглисте 169 лент, среди них — три украинских фильма. Об этом сообщило Государственное агентство Украины по вопросам кино в четверг, 5 декабря.

В список вошли:

"Ля Палисиада" (режиссер Филипп Сотниченко) — драма, действие которой происходит в Украине в 1996 году. Фильм рассказывает историю детектива и судебного психиатра, которые расследуют убийство коллеги за пять месяцев до введения моратория на смертную казнь. Лента представлена в категории "Международный полнометражный фильм".

"Фарфоровая война" (режиссеры Брендан Белломо и Слава Леонтьев) — лента о трех украинских художниках, которые занимаются фарфоровой анималистикой во время войны.

"Мирные люди" (режиссер Оксана Карпович) — документальный фильм, построенный на перехватах разговоров российских оккупантов со своими семьями, демонстрирующий их будничную жестокость.

"Украинское кино продолжает рассказывать миру мощные истории, которые оставляют след в сердцах", — говорится в сообщении Госкино.

Американская Академия кинематографических искусств и наук сформирует короткий список и представит его 17 декабря. Затем жюри проголосуют за 5 окончательных номинантов в каждой категории, они станут известны 17 января 2025 года.

Церемония награждения "Оскар 2025" состоится 3 марта 2025 года в театре "Долби" в Лос-Анджелесе.

Напомним, 11 марта украинская лента "20 дней в Мариуполе" режиссера Мстислава Чернова получила Оскар в категории "Лучший документальный фильм".

10 ноября украинский актер Владимир Кравчук одержал победу в номинации "Лучший актер" на 65-м международном кинофестивале Thessaloniki International Film Festival в Греции.