Сбывшаяся мечта: украинский актер победил на престижном кинофестивале в Греции (фото)

В фильме "Ты – космос" Владимир Кравчук воплотил на экране едва ли не последнего человека на Земле. Жюри конкурса отметило его за выдающуюся игру.

Украинский актер театра и кино Владимир Кравчук, которому 6 ноября исполнилось 40 лет, получил незабываемый подарок к своему юбилею. На 65-м международном кинофестивале Thessaloniki International Film Festival в Греции он одержал победу в номинации "Лучший актер" за работу в фантастическом фильме "Ты – космос" Павла Острикова. Об этом сообщается на сайте конкурса.

"За его выдающуюся игру в истории одного человека, запертого во вселенной. Ему удивительным образом удалось провести нас по пути человеческого опыта и любви", – объяснили свой выбор жюри.

Эту информацию подтвердил Театр драмы и комедии на левом берегу Днепра, где служит актер.

"Поздравляем актера Владимира Кравчука, который на 65-м Thessaloniki International Film Festival в Греции получил приз "Лучший актер" — за главную роль в фильме "Ты — космос"" – говорится в публикации театра на Facebook.

На своей странице в Instagram Владимир отреагировал на награду.

"По ходу научился правильно задавать свечи на праздничном торте", – пошутил он, сообщив о победе. Актер поблагодарил своих коллег за это достижение.

Владимир Кравчук поблагодарил коллег за победу

"Спасибо Паша, что провел этим путем, спасибо @nikitakkkuz за твой ясный взгляд, спасибо @vladproducer Anna Yatsenko и всей команде, только благодаря вам это стало возможным! Очень жду премьеры "Ты Космос" в Украине!", – написал он.

О чем фильм "Ты – космос"

Трагикомедия "Ты – космос" повествует о дальнобойщике Андрее, который остается едва ли не последним человеком во вселенной после взрыва Земли, пока не связывается с французским ученым Катрин. Три года они летят навстречу друг другу.

Трейлер фильма "Ты – космос"

Впервые фильм был показан в сентябре этого года на кинофестивале в Торонто. Картина уже получила ряд кинонаград на фестивалях. Украинский прокат запланирован на весну 2025 года.

"Ти – космос – не первая картина актера. Он также снялся в фильмах "Соседка" и "Янтарные копы". Недавно Кравчук сыграл в новом художественном фильме режиссера Алексея Тараненко "Жизнь начинается".

Свою работу в фильме Павла Острикова он назвал "мечтой, которая осуществилась".

Владимир Кравчук: актер, защитник, военкор

Владимир Кравчук родом из Камянца-Подольского Хмельницкой области. В театре драмы и комедии на Левом берегу он играет с 2019 года, а до этого был актером студии "Мамахохотала".

С началом полномасштабного вторжения он записался в ТРО, а затем отправился защищать Украину на фронте. Млладший сержант Кравчук полтора года служил пулеметчиком 87-го батальона 106-й отдельной бригады теробороны, а сейчас работает военным корреспондентом канала "Армия ТВ". Параллельно он успевает выходить на сцену театра.

Владимир Кравчук рассказал о своей службе в ВСУ

Ранее Фокус писал, что в Одессе может закрыться Украинский театр из-за мобилизации, поскольку треть актеров уже на войне.