Мрія, що збулася: український актор переміг на престижному кінофестивалі в Греції (фото)

У фільмі "Ти — космос" Володимир Кравчук втілив на екрані чи не останню людину на Землі. Журі конкурсу відзначило його за видатну гру.

Український актор театру і кіно Володимир Кравчук, якому 6 листопада виповнилося 40 років, отримав незабутній подарунок до свого ювілею. На 65-му міжнародному кінофестивалі Thessaloniki International Film Festival у Греції він здобув перемогу в номінації "Найкращий актор" за роботу у фантастичному фільмі "Ти – космос" Павла Острікова. Про це повідомляється на сайті конкурсу.

"За його видатну гру в історії однієї людини, замкненої у всесвіті. Йому дивовижним чином вдалося провести нас шляхом людського досвіду і любові", — пояснили свій вибір журі.

Цю інформацію підтвердив Театр драми і комедії на лівому березі Дніпра, де служить актор.

"Вітаємо актора Володимира Кравчука, який на 65-му Thessaloniki International Film Festival у Греції здобув приз "Найкращий актор" — за головну роль у фільмі "Ти — космос"", — ідеться в публікації театру на Facebook.

На своїй сторінці в Instagram Володимир відреагував на нагороду.

"По ходу навчився правильно задавати свічки на святковому торті", — пожартував він, повідомивши про перемогу. Актор подякував своїм колегам за це досягнення.

Володимир Кравчук подякував колегам за перемогу

"Спасибі Паша, що провів цим шляхом, спасибі @nikitakkkuz за твій ясний погляд, спасибі @vladproducer Anna Yatsenko і всій команді, тільки завдяки вам це стало можливим! Дуже чекаю прем'єри "Ти Космос" в Україні!", — написав він.

Про що фільм "Ти — космос"

Трагікомедія "Ти – космос" оповідає про далекобійника Андрія, який залишається чи не останньою людиною у всесвіті після вибуху Землі, доки не зв'язується з французькою ученою Катрін. Три роки вони летять назустріч один одному.

Трейлер фільму "Ти — космос"

Уперше фільм був показаний у вересні цього року на кінофестивалі в Торонто. Картина вже отримала низку кінонагород на фестивалях. Український прокат заплановано на весну 2025 року.

"Ти – космос" – не перша картина актора. Він також знявся у фільмах "Сусідка" та "Бурштинові копи". Нещодавно Кравчук зіграв у новому художньому фільмі режисера Олексія Тараненка "Життя починається".

Свою роботу у фільмі Павла Острікова він назвав "мрією, що здійснилася".

Володимир Кравчук: актор, захисник, військкор

Володимир Кравчук родом із Кам'янця-Подільського Хмельницької області. У театрі драми і комедії на Лівому березі він грає з 2019 року, а до цього був актором студії "Мамахохотала".

З початком повномасштабного вторгнення він записався в ТРО, а потім вирушив захищати Україну на фронті. Молодший сержант Кравчук півтора року служив кулеметником 87-го батальйону 106-ї окремої бригади тероборони, а зараз працює військовим кореспондентом каналу "Армія ТВ". Паралельно він встигає виходити на сцену театру.

Володимир Кравчук розповів про свою службу в ЗСУ

Раніше Фокус писав, що в Одесі може закритися Український театр через мобілізацію, оскільки третина акторів уже на війні.