Крупнейшие достижения кино 2024: в AFI выбрали 10 выдающихся фильмов и 10 сериалов (список)

Среди выдающихся лент оказалась и драма о романе танцовщицы с сыном российского олигарха. Один из сериалов выбрали для спецнаграды, ведь он не соответствует критериям приемлемости.

Американский институт киноискусства (AFI) объявил лауреатов AFI AWARDS 2024. Список номинантов 5 декабря опубликовали на сайте независимой организации.

"Среди лауреатов — 10 выдающихся кинофильмов и 10 выдающихся телевизионных программ, которые считаются культурными и художественными репрезентативными крупнейшими достижениями этого года в искусстве движущегося изображения", — отметили в AFI.

В десятку лучших фильмов вошли:

"Анора" — американская комедийная драма о романе экзотической танцовщицы с сыном российского олигарха;

— американская комедийная драма о романе экзотической танцовщицы с сыном российского олигарха; "Бруталист" — американо-англо-венгерский эпический исторический фильм о вымышленном архитекторе, который переезжает в США в послевоенные годы, лента длится 3,5 часа;

— американо-англо-венгерский эпический исторический фильм о вымышленном архитекторе, который переезжает в США в послевоенные годы, лента длится 3,5 часа; "Полная неизвестность" — американский эпический музыкально-драматический фильм о рок-легенде Бобе Дилане, главную роль сыграл Тимоти Шаламе;

— американский эпический музыкально-драматический фильм о рок-легенде Бобе Дилане, главную роль сыграл Тимоти Шаламе; "Конклав" — психологический триллер, экранизация книги Роберта Харриса 2016 года о борьбе за престол в Ватикане после внезапной смерти Папы Римского;

— психологический триллер, экранизация книги Роберта Харриса 2016 года о борьбе за престол в Ватикане после внезапной смерти Папы Римского; "Дюна: Часть вторая" — американский научно-фантастический фильм, продолжение "Дюны" на основе романов Фрэнка Герберта;

— американский научно-фантастический фильм, продолжение "Дюны" на основе романов Фрэнка Герберта; "Эмилия Перес" — французский криминальный мюзикл, по сюжету успешная адвокат соглашается помочь главе наркокартеля в осуществлении его давней мечты, а именно стать женщиной;

— французский криминальный мюзикл, по сюжету успешная адвокат соглашается помочь главе наркокартеля в осуществлении его давней мечты, а именно стать женщиной; "Никелевые парни" — американская историческая драма на основе одноименного романа Колсона Уайтхеда об исправительной школе, в которую попадает ошибочно обвиненный главный герой, с ее насилием и коррупцией;

— американская историческая драма на основе одноименного романа Колсона Уайтхеда об исправительной школе, в которую попадает ошибочно обвиненный главный герой, с ее насилием и коррупцией; "Настоящая боль" — американо-польский трагикомедийный кинофильм о путешествии двух потерявших связь братьев по самым трагическим польским местам Второй мировой войны;

— американо-польский трагикомедийный кинофильм о путешествии двух потерявших связь братьев по самым трагическим польским местам Второй мировой войны; "Пой, пой" — американская драма, основанная на реальной программе "Реабилитация через искусство" в тюрьме строгого режима, в центре сюжета — группа заключенных, которые создают театральные представления в рамках программы;

— американская драма, основанная на реальной программе "Реабилитация через искусство" в тюрьме строгого режима, в центре сюжета — группа заключенных, которые создают театральные представления в рамках программы; "Wicked: Чародейка" — американский эпический музыкальный фэнтезийный фильм о ведьмах страны Оз, одну из главных ролей исполнила певица Ариана Гранде.

Среди десяти лучших сериалов такие:

"Начальная школа "Эбботт"" — американский ситком об учительнице начальных классов, в течение года вышли 3 и 4 сезоны;

— американский ситком об учительнице начальных классов, в течение года вышли 3 и 4 сезоны; "Медведь" — американский комедийно-драматический сериал о молодом шеф-поваре, который возвращается из мира изысканной кухни управлять семейным магазином итальянских сэндвичей, в этом году вышел 3 сезон;

— американский комедийно-драматический сериал о молодом шеф-поваре, который возвращается из мира изысканной кухни управлять семейным магазином итальянских сэндвичей, в этом году вышел 3 сезон; "Хитрости" — американский комедийно-драматический телесериал о профессиональных отношениях между молодой комедийной сценаристкой и легендарной стендаперкой, в 2024 году состоялся показ 3 сезона;

— американский комедийно-драматический телесериал о профессиональных отношениях между молодой комедийной сценаристкой и легендарной стендаперкой, в 2024 году состоялся показ 3 сезона; "Тайный информатор" — американский криминальный ситком о профессоре на пенсии, которого частная детективная привлекает к расследованию под прикрытием в доме престарелых;

— американский криминальный ситком о профессоре на пенсии, которого частная детективная привлекает к расследованию под прикрытием в доме престарелых; "Мистер и миссис Смит" — американский сериал о двух незнакомцах, которые соглашаются стать спецагентами и выдают себя за супругов;

— американский сериал о двух незнакомцах, которые соглашаются стать спецагентами и выдают себя за супругов; "Этого никто не хочет" — американский романтический комедийный телесериал об отношениях между открытой агносткой и нетрадиционным еврейским раввином;

— американский романтический комедийный телесериал об отношениях между открытой агносткой и нетрадиционным еврейским раввином; "Пингвин" — американский криминально-драматический сериал, основанный на персонаже комиксов DC, и спин-офф к фильму "Бэтмен", рассказывает о приходе к власти Освальда "Оза" Коббльпота в преступном мире Готэма;

— американский криминально-драматический сериал, основанный на персонаже комиксов DC, и спин-офф к фильму "Бэтмен", рассказывает о приходе к власти Освальда "Оза" Коббльпота в преступном мире Готэма; "Сёгун" — американский драматически-исторический сериал о событиях во времена феодальной Японии, главным героем является бесстрашный английский моряк и протестант, который служит на японского феодала;

— американский драматически-исторический сериал о событиях во времена феодальной Японии, главным героем является бесстрашный английский моряк и протестант, который служит на японского феодала; "Правдивая терапия" — американский комедийный драматический телесериал о скорбящем психотерапевте, который решает изменить отношение к людям и стать абсолютно честным, в этом году вышел 2 сезон;

— американский комедийный драматический телесериал о скорбящем психотерапевте, который решает изменить отношение к людям и стать абсолютно честным, в этом году вышел 2 сезон; "Настоящий детектив" — американский детективный сериал, в 2024 году вышел 4 сезон, в котором перед самой длинной ночью года на Аляске без суда и следствия исчезают шесть человек, которые занимались тайными исследованиями.

Также в AFI выбрали дополнительного лауреата для получения специальной награды за работы передового опыта, которые не соответствуют критериям приемлемости AFI AWARDS. Им стал британский мини-сериал "Олененок" — драматический триллер в жанре черной комедии, основанный на опыте создателя о пережитом сексуальном насилии.

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