Топ-10 сериалов на зимний вечер от Tom Soda, которые поднимут новогоднее настроение

Новый год — это время чудес, надежд и новых начинаний. Отличный способ настроиться на праздничный лад — это просмотр фильмов, которые наполняют атмосферу праздничным духом. Tom Soda поделился с Фокусом подборкой фильмов, которые создают незабываемое новогоднее настроение, дарят радость и оптимизм.

Украинский певец и участник телевизионных шоу "Караоке на майдане" и "X-Фактор" Tom Soda (настоящее имя Артем Карпенко) специально для Фокуса поделился рекомендациями новогодних фильмов.

"Один дома" 1-2 части (1990-1992)

Сериал "Один дома" (англ. Home Alone) давно стал классикой зимних праздников и ассоциируется с новогодним настроением у многих поколений. Несмотря на то, что этот фильм не является непосредственно о Новом годе, его рождественская атмосфера, теплая история и юмор прекрасно создают праздничный дух.

"Эти фильмы являются моими ровесниками. Кто-то скажет — баян, а для меня не существует новогоднего настроения без "Кэвииин"! Каждый год я строил план защиты квартиры от мокрых грабителей и мечтал о горе подарков под елкой", — рассказал певец.

"Реальная любовь"

Фильм "Реальная любовь" — это один из самых любимых романтических фильмов, который стал символом зимних праздников и прочно ассоциируется с рождественско-новогодним настроением. Снятый в 2003 году британским режиссером Ричардом Кертисом, он исследует различные грани любви через истории героев, которые переплетаются между собой на фоне Рождества. Этот фильм уже более 20 лет помогает зрителям почувствовать магию праздников и настроиться на тепло, романтику и ожидание чуда.

"Именно в этом фильме я впервые услышал "all i want for Christmas". Кстати это единственный фильм для которого эта песня является саундтреком", — поделились Tom Soda.

"Балто" (1995)

Фильм "Балто" — это анимационная лента 1995 года, созданная студией Amblimation, которая сочетает приключения, драму и реальную историю, вдохновляющую зрителей любого возраста. Хотя сюжет фильма не связан с Рождеством или Новым годом, его зимняя атмосфера, трогательная история о храбрости и самопожертвовании, а также теплые отношения между персонажами делают его идеальным выбором для просмотра в период зимних праздников.

"Это о детстве, уютный семейный вечер за просмотром приключенческого мультфильма на видоке. Этот мультик точно разблокирует ваши воспоминания", — добавил певец.

"Дневник Бриджит Джонс" (2001)

"Дневник Бриджит Джонс" (Bridget Jones's Diary) — это культовая романтическая комедия, которая вышла в 2001 году и стала любимым фильмом для многих. Главная героиня Бриджит Джонс, со своими смешными ситуациями, честностью и поисками счастья, ассоциируется с праздничным периодом, ведь события в фильме начинаются и заканчиваются на Рождество. Это придает истории особого зимнего шарма и делает ее частью праздничного кинематографа.

"Один свитер мистера Марси чего стоит, чтобы захотеть себе такой же. Я романтик и это мой мастхэв к просмотру каждый год (кстати Бриджит мне очень напоминает мою бывшую)", — в шутку рассказал артист.

"Полицейская академия"

"Полицейская академия" (Police Academy) — это культовая американская комедия 1984 года, которая стала началом популярной серии фильмов. Хотя этот фильм не имеет прямого отношения к Рождеству или Новому году, его юмор, легкость и дух единства прекрасно вписываются в атмосферу праздников, когда мы хотим смеяться и расслабляться.

"Эти фильмы не имеют никакого отношения к новому году или Рождеству, но многие меня поймут, ведь услышав саундтрек к фильму, ты чувствуешь, что сейчас будет реклама на 1+1 с анонсами новогодних концертов", — отметил Tom Soda.

"101 далматинец" (1996)

101 далматинец (1996) — это семейная приключенческая комедия, которая является адаптацией одноименного мультфильма студии Disney 1961 года. Режиссерский фильм стал любимой историей многих поколений благодаря своей сказочной атмосфере, очаровательным героям и трогательному сюжету. Хотя события фильма не напрямую связаны с Новым годом, его теплая, добрая и праздничная атмосфера идеально вписываются в зимний период и создают особое настроение.

"Легендарная Глен Клоуз в роли Круэллы де Виль и зимние приключения 101 далматинца — сделают каждого взрослого на мгновение настоящим ребенком", — убежден певец.

"Гарри Поттер и философский камень" (2001)

Гарри Поттер и философский камень (2001) — это первый фильм из легендарной серии о волшебнике Гарри Поттере. Гарри Поттер, обычный мальчик, который живет с грубыми родственниками, неожиданно узнает, что он — волшебник. Ему приходит приглашение учиться в Хогвартсе — школе волшебства и магии. Там он находит друзей (Гермиону Грейнджер и Рона Уизли), узнает правду о своей семье и начинает борьбу со злом в виде темного колдуна Волдеморта, который убил его родителей. В центре истории — поиски философского камня, способного дарить бессмертие. Лента не только знакомит зрителей с миром магии, но и имеет особую атмосферу, которая идеально подходит для просмотра в зимний, предпраздничный период.

"Это сейчас мы спрашиваем себя почему школа магии справляла Рождество, а в 2001 году магия на Рождество дарила веру, что чудеса существуют", — поделился певец.

"Хроники Нарнии: Лев, колдунья и шкаф" (2005)

Хроники Нарнии: Лев, колдунья и шкаф (2005) — это первая экранизация знаменитой серии книг К. С. Льюиса. Фильм переносит зрителей в волшебный мир Нарнии, который завораживает своей красотой, магией и зимней атмосферой. В сюжете четверо братьев и сестер — Люси, Эдмунд, Сьюзан и Питер — во время Второй мировой войны эвакуируются в сельскую усадьбу. Случайно они попадают в волшебный мир Нарнии через шкаф. В Нарнии царит вечная зима, ведь ее заколдовала злая Белая колдунья. Дети узнают, что их судьба — помочь великому льву Аслану освободить Нарнию от заклятия и вернуть мир в этот сказочный мир.

"Вспоминаю как мы в детстве прятались в шкафу и представляли, что сейчас попадем в сказку. Снежная королева, сказочные приключения подростков, которые проживают целую жизнь и возвращаются обратно в детство. Разве вы не хотели бы так же?" — задал риторический вопрос артист.

"Охотники за привидениями" 1-2 (1984-1989)

Охотники за привидениями 1-2 (1984-1989) — культовой комедии-фантастики, которая сочетает юмор, приключения и мистические события. Несмотря на то, что эти фильмы не являются непосредственно рождественскими, их особый дух и ностальгическая атмосфера создают идеальное настроение для праздничного сезона.

"Знаю, вы скажете, что это контент на Хэллоуин. А вот и нет! У подруги нашей семьи был видок и среди кассет были эти два фильма. Мы ходили в гости перед Новым годом и смотрели, как охотники дважды спасают Новый год от ...!" — рассказал Tom Soda.

"Бэтмен возвращается" (1992)

"Бэтмен возвращается" (1992) — это вторая часть культовой серии о Темном Рыцаре режиссера Тима Бертона. Благодаря своему готическому стилю, драматическому сюжету и зимнему антуражу, фильм приобрел статус не только супергеройского кино, но и своеобразной праздничной классики, создающей уникальное новогоднее настроение.

События разворачиваются в заснеженном Готэм-сити накануне Рождества. Бэтмен (Майкл Китон) сталкивается с двумя новыми врагами — загадочной Женщиной-кошкой (Мишель Пфайффер) и ужасным Пингвином (Дэнни ДеВито).

"Холодный зимний вечер и приключения Бэтмена наводили настоящий ужас на маленького меня и раз с тем вселяли надежду в то, что добро всегда побеждает зло", — объяснил свой выбор певец.

