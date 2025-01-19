"Собрание ОСМД" — смешно и с надеждой. Чем хорош фильм, ставший лидером новогоднего рейтинга

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Кино о нас

"Собрание ОСМД" — рекомендовано к просмотру Минкультом и моей скромной персоной.

Конечно, чувствуется влияние рязановского "Гаража". Заранее извиняюсь перед ярыми борцами с советчиной. Но, прошлое оставляет след в нашей жизни — хочется этого или нет.

По аналогии с "Гаражом", съемки происходят исключительно в одной студии — детском саду. Украинские киношники добавили для разнообразия лестницу в подъезде с обшарпанными стенами.

Сценариста следует расстрелять за неприглядное изображение украинцев, а посмертно установить памятник — за реалистичность и тонкое чувство менталитета. Режиссеру памятник ставить не будем, потому что выглядит кино ... ну, такое. Наград за актерскую игру тоже не стоит ожидать. И вина здесь опять не актерская, а режиссерская. Но после этого фильма вы возненавидите госпожу Сумскую, которая изобразила худшего представителя нашего общества и соцсетей. Но, как следует из фильма, они такие плохие просто из-за отсутствия личной жизни.

Фильм "Собрание ОСМД" — во главе рейтинга Фото: Скриншот

Несмотря на определенные недостатки, кино действительно забавное и не фальшивое, без единой шутки "а ля 95 квартал". Смотреть и улыбаться будет нелегко, потому что всю изображенную дикость видишь и живешь в ней 24\7.

Но самое большое достижение фильма — в его финале.

После просмотра хочется благодарить бога за наше дикарство, тотальный бардак, махновщину и неумение находить компромиссы. Парадоксально, но эта экстремальная закалка украинского социума оставляет надежду, по крайней мере, у режиссера. Те, кто способны существовать в таких условиях, а при этом еще и сдерживать вражеское нашествие, наверное, способны на многое. Скажем, упорядочить свою жизнь и стать цивилизованной нацией, о чем мы все мечтаем.

Не оставляем надежду, меняемся, смотрим кино!

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