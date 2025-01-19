"Собрание ОСМД" — смешно и с надеждой. Чем хорош фильм, ставший лидером новогоднего рейтинга
Широко обсуждаемый фильм "Собрание ОСМД" журналисту и писателю Олегу Ельцову кажется далеко не безупречным. Но он видит здесь главное — фильм по-настоящему смешной, без шуток в духе "95-го квартала", и завершается на оптимистической ноте, с надеждой на будущее.
Кино о нас
"Собрание ОСМД" — рекомендовано к просмотру Минкультом и моей скромной персоной.
Конечно, чувствуется влияние рязановского "Гаража". Заранее извиняюсь перед ярыми борцами с советчиной. Но, прошлое оставляет след в нашей жизни — хочется этого или нет.
По аналогии с "Гаражом", съемки происходят исключительно в одной студии — детском саду. Украинские киношники добавили для разнообразия лестницу в подъезде с обшарпанными стенами.
Сценариста следует расстрелять за неприглядное изображение украинцев, а посмертно установить памятник — за реалистичность и тонкое чувство менталитета. Режиссеру памятник ставить не будем, потому что выглядит кино ... ну, такое. Наград за актерскую игру тоже не стоит ожидать. И вина здесь опять не актерская, а режиссерская. Но после этого фильма вы возненавидите госпожу Сумскую, которая изобразила худшего представителя нашего общества и соцсетей. Но, как следует из фильма, они такие плохие просто из-за отсутствия личной жизни.
Несмотря на определенные недостатки, кино действительно забавное и не фальшивое, без единой шутки "а ля 95 квартал". Смотреть и улыбаться будет нелегко, потому что всю изображенную дикость видишь и живешь в ней 24\7.
Но самое большое достижение фильма — в его финале.
После просмотра хочется благодарить бога за наше дикарство, тотальный бардак, махновщину и неумение находить компромиссы. Парадоксально, но эта экстремальная закалка украинского социума оставляет надежду, по крайней мере, у режиссера. Те, кто способны существовать в таких условиях, а при этом еще и сдерживать вражеское нашествие, наверное, способны на многое. Скажем, упорядочить свою жизнь и стать цивилизованной нацией, о чем мы все мечтаем.
Не оставляем надежду, меняемся, смотрим кино!
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