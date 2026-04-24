Быть ли новым расстрелам: что нужно сделать, но не делается после трагедии в Киеве

Новым расстрелам быть! В Киеве сегодня опять стреляли…

Народный гнев на предмет побега патрульных с места массового расстрела неадекватом успешно канализирован. Министр сделал сенсационное заявление, что он не против лагализации короткостволов для населения и даже успел обратиться в профильный комитет ВР. Через неделю про это заявление забудут и начнут обсуждать очередной фонтан на месте памятника Ленину или Щорсу.

Начполиции подал в отставку и утешился должностью советника в том же ведомстве.

Срочно провели заседание суда по двум патрульным-беглецам. Их оперативно арестовали с правом внесения залога. Обоим, кстати, светит до 7 лет, но это вряд ли…

Відео дня

Обязанности начполиции будет исполнять заместитель, который по должностным обязанностям курировал разрешительную службу. А это — очевидное подтверждение, что серьезного разбора полетов в этом ужасном преступлении никто проводить не собирается. То есть не будут искать виновных в том, что явно неадекватный гражданин, проходивший в суде по хулиганке, постивший антиукраинские тексты в соцсети, получил разрешение на огнестрел и даже недавно его продлил. Значит, масса иных неадекватов продолжат владеть оружием и в любой момент смогут последовать примеру демиевского стрелка.

Важно

Монополия на насилие: почему бесполезно и даже опасно отнимать у государства монополию стрелять

Логично было бы проверить работу службы участковых: конфликт стрелка с соседом этажом выше был затяжным, что и привело его к решению убивать. Знал ли о конфликте участковый, а также о том, что у одного из участников конфликта есть оружие? Вряд ли мы услышим ответ от нового руководства Нацполиции. Кстати, а вы знакомы со своим участковым?

Отдельным пунктом должна была стоять проверка контор по выдаче медицинских справок (именно так: выдаче и продаже справок, но не проведении медосвидетельствований). Через них проходят тысячи украинцев. Все что требуется от клиента — оплата мзды по тарифу. В таких конторах даже нет медперсонала, только девочка на ресепшене, получающая деньги и распечатывающая справку для водителей, работников общепита, воспитателей, охотников… И это понятно: населению такие нюансы непонятны, а бенефициары из Минздрава, долгие годы сидящие на этом высокоприбыльном бизнесе, сделают все, чтобы система работала и дальше…

Расходимся, товарищи: новым немотивированным расстрелам быть!

P.S. Во вторник в Дарницком районе Киева водитель стрелял в пешехода из-за того, что он переходил дорогу в неположенном месте.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно