Будущее за Илоном Маском: прорыв в космос, господство ИИ и безработица для людей

Великий мечтатель и инженер

Маск — экстраординарный человек в масштабах всего человечества. Не понимаю тех, кто его хейтит. Точнее, понимаю, поэтому не уважаю. Они либо не смотрят его двухчасовые интервью, либо ни черта из этого не понимают.

Недавно он спрогнозировал, что вместо денег будет эквивалент энергии. Земляне очень нуждаются в гигантских по нынешним меркам объемах энергии. Традиционные энергокомпании по производству оборудования вроде турбин очень неповоротливы, потому что привыкли работать по шаблонам столетнего опыта. Сейчас все изменилось. Он подталкивает к наращиванию производства известных производителей процессоров и планирует запустить собственное производство. Потому что через год произойдет критический дефицит энергии, а через пару лет произойдет безумная нехватка процессоров.

Сто миллионов процессоров на нужды проектов Маска: как вам такое? Он мечтает достичь такого уровня их производства к 2030 году. Но они требуют ужасного количества энергии. Если мы "поймаем" хотя бы одну миллионную долю энергии Солнца — это будет очередной шаг человечества в развитии и освоении космоса. Где взять эту энергию? Из космоса, от солнечного света. К 2030-му — запуск по одной ракете в час! Это будет космический конвейер. Надо вынести солнечные панели в космос. Это реально. В космосе их эффективность намного выше, они не требуют защитного стекла и металлических рамок, следовательно, в разы легче. И дальше: на Луне до черта кремния. Если добывать его там и из него делать панели, то себестоимость космической энергии упадет на порядки!

Грандиозные космические поля по сбору солнечной энергии в космосе и дата-центры, которые эту энергию будут потреблять, требуют обслуживания. Человеческий персонал — это дорого, следовательно, неэффективно. Поэтому Маск в ближайшее время начнет массовое производство гуманоидов и, что очень важно, — их обучение. Все — по схеме "Теслы". Но есть отличие: для обучения ИИ "Теслы" использовалась бесплатная богатейшая база знаний автомобилей, которые сейчас ездят по дорогам всего мира. С роботами так не получится, поэтому в ближайших планах — строительство города-тренировочной площадки, где "мАсковские" роботы будут приобретать жизненный опыт по решению самых разных задач.

Самое сложное в гуманоиде — рука. До сих пор ни один производитель не смог сделать ее такой же универсальной и сложной, как у человека. Маск утверждает, что его команда близка к тому.

Маск с большим уважением и страхом относится к КНР. В ближайшее время Китай будет производить втрое больше энергии, чем США. А это — прямой эквивалент промышленного потенциала. Впрочем, Запад пока лучше производит одно: информацию. И это по Маску — главное. Единственный шанс догнать и перегнать китайцев — производить больше энергии. Его мегапроекты — это шанс на спасение западного мира, а, возможно, и всего человечества. В противном случае человечество превратится в сплошной лагерь, пусть он будет называться социалистическим. Плавали — знаем...

Каждая его фраза — это путеводитель по нашему завтра, в котором будет жить большинство из ныне живущих. Что там с ИИ, который вот-вот захватит власть над человечеством? Маск надеется, что алгоритмы его "Грока" не позволят причинять вред человеку. И приводит пример из нашей жизни: мы же не истребили всех обезьян, хотя можем. Мы создали для них резервации, они там живут и едят бананы. Сможет ли человек и в дальнейшем тотально управлять ИИ? Это вряд ли. По подсчетам Маска, вскоре количество разумной материи во вселенной возрастет в сотни и тысячи раз. Умственные способности всего человечества будут составлять не более 1% от этого объема. Справедливо ли и реально ли, чтобы 1% контролировал 99%? Судьба человека, похоже, предсказуема. И произойдет это если не при жизни нынешнего поколения, то в ближайшую эпоху. Просто примите это и стройте на этом планы на жизнь своих детей и внуков.

Впереди — сплошное богатство и безработица. Маск, как всегда, слишком оптимистично прогнозирует, что через несколько лет каждый землянин будет получать медицинские услуги президентского уровня. Но ведь самый нищий землянин сегодня богаче Людовика-14. Это факт. Маск не врет.

К сожалению, ведущие не спросили у Маска о главном. Поэтому дополню беседу от себя. Креативный класс — это единицы. Остальные — потребители. Поэтому в целом будущее человечества: виртуальная реальность на диване, массажные салоны, вечеринки, стимуляторы и очень много спортивных развлечений как альтернатива агрессии и войнам. Я лично надеюсь, что до этого сытного будущего не доживу. Какое-то оно... такое себе, как по мне. Но наблюдать за его приближением чрезвычайно интересно.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

