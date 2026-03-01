У россиян заканчиваются деньги: как война в Украине бьет по мирному населению РФ

За поребриком уже не все так однозначно.

Пообщался с товарищем, проживающем за тысячи верст на восток от Урала. Он единственный, кто позвонил мне после февраля 2022-го.

Последний раз общались год назад. Тогда он, к моему удивлению, утверждал, что россиянам п..х эта война — она их не касается, а некоторые даже отправляются "на заработки" в Украину, и двое его знакомых уже успели вернуться — на кладбище.

На этот раз разговор складывался совсем иначе. Народу уже совсем не п..х. Все вдруг устали от войны, которая идет в тысячах километров от них, и к ним не долетают пока "Фламинго" и "Лютые". Так что же случилось? Деньги заканчиваются! Товарищ частично свернул свой бизнес, и не он один: люди вдруг стали скромнее тратить деньги. У государства тоже денег стало меньше, поэтому оно накручивает налоги. Ввели конский налог на утилизацию авто, который прибавил к ценнику в автосалоне 500 долларов. Поползли слухи, что повысят утильсбор и на всю импортную бытовуху! В краях, где живет товарищ, долгие годы народ колесил на праворулевых подержанных японцах, ибо дешево и надежно. Сейчас японцов дозволено ввозить только маломощных, что для Сибири не лучший вариант. Их место занял китайский автопром. Мужики кряхтят, но платят и ремонтируют.

Мобильный интернет — скорее нет, чем есть, кабельный тоже стал медленнее. Соцсети — через ВПН: молодежь страдает и сильно недовольна.

Государство находит все новые налоговые лазейки, где можно понемногу драть побольше денег с сограждан. В сумме получается сильно болезненно. И все уже догадываются, куда идут их денежки, всем война стала не п..х: она рядом — на кассе.

Бензин и соляра уверенно растут с прошлого года, и литр уже подобрался к доллару — это едва не двойной прайс от довоенного.

И вот уже россияне становятся пацифистами, они уже не хотят покорять и присоединять, уже мечтают прекратить смертоубийство в надежде, что следом за этим цены снизятся. Имперцы уже навоевались. Никто уже не мечтает о победах, более того — ощущают поражение своих "присоеденителей", осознают, что их фюрер жидко обк..кался и теперь из запоребрика воняет на весь мир. Когда-то они откажутся от своих военных притязаний и, может, даже удавят карлика, развязавшего войну. Но при этом вонь не исчезнет. Им с нею жить — на европейских курортах, дипломатических раутах и в быту.

