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ИИ подкрался незаметно: почему человек тупеет, теряет мотивацию учиться и напрягаться

Журналист и писатель Олег Ельцов в очередной раз поднимает актуальный вопрос: может ли ИИ захватить власть над миром? И, увы, видит такую перспективу, наблюдая, как человечество аккуратно подсаживается на эту бесплатную иглу…

Олег Ельцов
Олег Ельцов
Журналист, писатель
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ИИ, мозг
Фото: Pixabay | ИИ аккуратно влезает в мозги человека
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ИИ подкрался незаметно

Вот и все: Гугл в результаты поиска наравне с традиционными результатами-гиперссылками, изрядно загаженными рекламой, вставил ответ "Джемини". Это спровоцировало панику в кругах посвященных. Дело в том, что "Джемини", с одной стороны, бесплатно пользуется всем массивом информации, размещенной на интернет-сайтах, с другой — отучает в поисках ответа заходить на эти сайты. Тем самым посещаемость интернет-ресурсов падает, а вместе с ней – рекламная привлекательность. Соответственно, заработать на создании контента для владельца сайта становится проблематично. Но даже наполнение информацией просто "для кайфа" — так себе забава. Ну кому будет интересно что-то писать, если об этом узнают лишь поисковые роботы Гугла?

Судьба интернет-писунов — журналистов и прочих собирателей-распространителей информации — предопределена. Кто не желает переквалифицироваться в управдомы — милости просим в соцсети, где вас полайкают и захейтят.

Этот исторический момент можно считать началом перекраивания жизненного уклада человечества "руками" ИИ.

А тем временем крепнут голоса тех, кто утверждает, что ИИ никогда не заменит человека. Этот древний тезис помню со времен студенчества. У нас это считалось аксиомой и ответ был однозначен. Дипломная комиссия не преминула задать мне этот вопрос на защите, и я по-военному ответил, как учили. Это было в давние времена, когда люди учились пользоваться калькулятором, а знания о сути человеческого сознания были много беднее, чем сегодня. Но марксистско-ленинская философия заявляла: ни за что нас не заменит компьютер – и точка! По сей день это учение крепко засело в мозгах пост-совковых поколений.

Послушал чертовски интересный эфир Юрия Романенко и гостя — маркетолога Андрея Смирнова. Последний производит впечатление человека, находящегося на гребне волны, пользующего все преимущества, дающие обладание различными сборками ИИ и представляющего, к чему все это приводит.

Да, прогресс очевиден, его первые последствия в экономике впечатляющие. То, что раньше следовало делать целой команде специально обученных профессионалов на протяжении месяца-двух за внушительный прайс, сегодня необразованный человек средних способностей сделает за день и за скромную зарплату поденщика. Все это, безусловно, будет развиваться, улучшаться, удешевляться и активно менять нашу жизнь. Не факт, что в лучшую сторону.

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Человек тупеет, теряет мотивацию учиться и напрягаться, безработица растет. Погружение в виртуальный мир все глубже. Дешевый дофамин льется ведрами — для его получения следует лишь скролить пальчиком ленту. Смирнов (и не он один) призывает ретироваться из соцсетей, ибо "дураки в интернет входят, но не выходят".

К сожалению, участники эфира довольно убедительно смогли продемонстрировать, как ИИ влияет на нашу жизнь, но не дали ответа: как можно защититься от его тоталитаризма, да и нужно ли?.. И даже не стали искать ответ на главный вопрос: где пределы развития ИИ и какие будут последствия?

Не уверен, что кто-то способен дать верифицированный ответ. Битвы сторонников разных школ только разворачиваются. Чтобы задуматься и поискать, следует правильно сформулировать генеральный вопрос, которого в эфире не прозвучало. Вот он: может ли ИИ ставить задачу?

Уже практически доказано, что ИИ — шустрый работяга. Но работает он лишь в дуэте с кожаным мешком, в котором — 2 кг мозга и огромная гормональная система.

Это человек когда-то подумал, что от многих тонн навоза на улицах можно избавиться, совокупив повозку с паровым двигателем. Интересно: а если бы в то время был ИИ — он смог бы до такого додуматься? А если нынешнему ИИ обрезать его знания про автомобили и поставить задачу избавления от лошадей в логистике: он сможет изобрести автомобиль?

Если ответ отрицательный, то и угроза ИИ существованию человека мнимая, ибо он останется все тем же арифмометром. Но по поводу работы человеческого мозга нет устоявшегося мнения. Кто-то считает, что он — все тот же набор алгоритмов. А что касается личности и души — они "автоматически" появляются при усложнении системы и накоплении критического объема информации. Меня лично в этом убедил один факт: человеческие детеныши изначально говорят о себе в третьем лице, и лишь к годам трем начинают воспринимать себя личностью — Я.

Никто точно не знает, способен ли ИИ стать криэйтором. Но совершенно очевидно, что он будет развиваться и никому не удастся "сбежать из интернета". Луддиты всегда проигрывают прогрессу. Сегодня я абсолютно точно знаю одно: факультеты журналистики следует разогнать. Навсегда.

А если в дальнейшем выяснится, что ИИ способен креативить и ставить задачи, тогда наш удел предопределен на все 100%. Будущие поколения плавно превратятся в милых домашних зверушек для ИИ, пока не разучатся плодиться. После чего огонь разума продолжит сверкать в очаге ИИ.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

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