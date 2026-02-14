Украина не готова к еще одной военной зиме: что показали испытания холодами

Последний год войны

Безусловно, мы выстоим эту зиму. В следующую останемся без энергетики. Рашисты эффективно гасят генерацию, ЛЭП, подстанции, газодобычу. На финальном этапе наш "золотой запас" — АЭС — останется отрезанным от энергосистемы, и реакторы остановят. Поставки из Европы позволят частично запитать западную часть страны. Но туда не перенесешь промпроизводство, не переселишь 30 млн украинцев.

С весны заработает солнечная энергетика, что частично смягчит проблему, но не решит ее. Теоретически у нас есть более полугода для создания распределенной генерации. Может, наконец, запустим те газогенераторные станции, которые прекрасно перезимовали в ожидании, когда чиновники разберутся, предоставят разрешения, найдут монтажников... Но это — мелочь, которая не компенсирует потери гигантских ТЭЦ.

Відео дня

Все вдруг вспомнили о старых советских теплопунктах, разбросанных по всем районам городов. Их тысячи, оборудование давно сгнило, здания развалились, приватизированы, превратились в кофейни и барбершопы.

Но даже если произойдет чудо и вся государственная машина вдруг заработает как единый эффективный организм, на пути станут маленькие украинцы. Говоря о проблемах с генерацией и доставкой энергии, мы забываем о конечном потребителе — домохозяйствах и их владельцах. Едва возникли критические проблемы во время суровых холодов — зазбоила вся система во всех ее звеньях. Видео с прорывами воды в многоэтажках и палаточные городки для жителей киевской Троещины — лишь один из многочисленных пазлов.

Когда асы Геринга начали бомбардировку британских городов, оттуда массово вывозили детей в села — подальше от бомб. Вы что-то слышали об эвакуации детей и уязвимых горожан на Запад страны, в пансионаты Трускавца и Буковеля, в санатории под Киевом и Одессой? Почему этого не сделали? Потому что пансионаты разворованы, потому что ВР и КМ не приняли надлежащих законов и не издали постановлений, потому что в бюджетах городов не предусмотрены эти строки расходов, потому что кто же весной думал, что оно так вот все будет... Зато криворукость власти компенсируем героизмом горожан.

Но ведь граждане и власть — единое целое. События, происходящие сейчас в конечных точках потребления, о которых сейчас активно пишут во всех чатах ОСМД, власть и жильцы должны решать совместно. Но они на это не способны. Дефицит энергии проявил невероятную пассивность и необразованность украинцев. Вдруг начала массово гореть проводка домов, исчезает свет даже тогда, когда энергия поступает на распределительные щитки домов. Счастливые владельцы электрокаров вдвое активнее заряжают свою автонедвижимость через удлинители, свисающие с их балконов. На тех же балконах горят генераторы вместе с бензином в пластиковых канистрах, угорают от газов необразованные жильцы квартир...

Важно

Жизнь после слива: 10 критических действий, чтобы квартира пережила морозы

Еще в начале войны я писал, что маломощные генераторы — это зло, их нельзя использовать на постоянной основе в бизнес-заведениях в городах, что власть должна организовать установку генераторов средней мощности для питания сразу ряда потребителей. Также власть должна была организовать централизованные поставки топлива к ним и определить места безопасного его хранения. Все это можно было отдать на аутсорс, но сама организация, вся законодательная и нормативная база — исключительно на власти всех уровней. За четыре года ничего не сделано.

Также я писал, что системы накопления энергии должны быть обложены самой высокой пошлиной вместо освобождения от налогообложения, за что был обвинен в нелюбви к украинцам. Что мы получили? Во-первых, неравенство. Аккумулятор не производит электроэнергию, он ее только накапливает. Следовательно, покупка одним гражданином системы бесперебойного питания позволяет ему забрать долю энергии у того, кто не имеет такой системы. Справедливо ли это в условиях дефицита, вызванного войной? Нет. Более того: часто мощные системы накопления энергии имеют мощные зарядные устройства с большими токами заряда. Проводка многоэтажек под них не рассчитана, так же, как не рассчитана и под зарядку электромобилей через бытовую розетку. Вводные автоматы в электрощитках квартир выбивает, а ведь предприимчивые жильцы заменяют их на более мощные, превышающие допустимые токи. Проводка горит, пожары случаются все чаще. Но поток "бесперибойников" в дома не останавливается. На начало года общая мощность зарядных станций в Украине составила 3 Гвт, что равно мощности Ровенской АЭС. Вы догадываетесь, к чему все идет? А в правительстве догадываются? А что будет следующей зимой, даже если у нас еще сохранятся остатки генерации? Украинцы будут бегать с "энергосумками", в которые нечего будет положить.

Можно ли что-то сделать в подобной ситуации? Теоретически — да. Власть должна была бы системно с первых дней войны вести разъяснительную работу. Почему каждый гражданин ЕС получил в почтовый ящик методичку с рисунками, из которой даже пенсионеру и милиционеру понятно, что следует делать в случае военных действий, как к этому подготовиться, какие средства безопасности, гигиены, жизнедеятельности следует использовать? Но ведь ЕС пока не бомбят. Украину обстреливают четыре года, но люди до сих пор не знают, что ставить сортиры во дворах многоэтажек нельзя, что бензиновый генератор — худший способ подогреть воду, а замена автомата на электрощитке на более мощный — это преступление. Уполномоченные органы ничего не контролируют, более того — способствуют этому беспорядку, например, освободив от налогообложения импорт аккумуляторов и зарядных станций.

Именно поэтому я считаю, что это — последняя военная зима для Украины. И главная причина — не в истощении энергетики и ошарашенности врага, а в неспособности всех нас — от Президента до председателя ОСМД и владельца квартиры — эффективно действовать как следует, а не как хочется, или не действовать вообще.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно