Хипстеры втянули мир в дикий трэш: как выглядит конфликт отцов и детей в XXI веке

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Эйджизм и окончательная победа хипстеризма

Вроде бы все известно-привычно: конфликт отцов и детей, смена поколений, бла-бла… Но нет.

Вспоминаем времена нашего хипстерства-хипповства. Мы мощно без должного уважения подпираем старичье, захватываем позиции… Отцы, конечно, ропщут. Носом тычут в наш идиотизм, но никому их советы не нужны – молодняк желает учиться на собственных ошибках и зализывать раны.

Сегодня "поколение пэпси" захватило все ступеньки и уровни управления. Посмотрите на всех этих арахамий, макронов, трюдов. Только в США традиции нерушимы. Правда, два последних старца покруче любого Зеленского: они полностью соответствуют чаяниям хипстерства и прочих необразованных граждан.

Долго ломал голову: почему человека после 40-ка неохотно берут на работу? Казалось бы, на фоне неумех-хипстеров – сплошные конкурентные преимущества: опыта больше, усидчивости, дисциплинированности… а наймут молодого. Кажется, я знаю разгадку: старичье уже сошло со сцены, оно не устанавливает правила, вся экономика, шоубиз, искусство, потребительский рынок и рынок труда заточены под них. Молодняк в состоянии половой зрелости, избирательного права и экономических возможностей захватывает рабочие места, концертные залы и столики в кафе, собирается в стаи и общается своим новоязом и мэмами из сериалов и фэнтэзи (в наше время эта детская литература называлась сказками).

И вот в офисе появляется счастливчик категории "кому за 40". Все обитатели в татухах, силиконовых частых тела и дурацких кроссовках дружно сверлят взглядами динозавра. Зачем он здесь, о чем с ним говорить, есть ли хоть одна точка пересечения с этим субъектом? Всем известно: на следующий день он начнет ныть, учить правильно изъясняться, работать с информацией, учиться не по Ютюбу, а по книжкам, не вестись на рекламу в Инсте и рассказывать смешные анекдоты, а не тупые.

Угадайте сколько продержится такой персонаж в коллективе. Самое лучшее, что мастодонт может сделать – уволиться. А если не хочет уходить – заткнуть фонтан и молча работать работу.

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ИИ подкрался незаметно: почему человек тупеет, теряет мотивацию учиться и напрягаться

Людей старшей формации становится все меньше, соответственно, их деньги перестают диктовать и формировать спрос и законы потребления, хипстеры стремительно и неудержимо движутся к окончательной победе и дальнейшему повторению судьбы предков. Но есть нюанс…

Когда мы захватывали власть в обществе, контроль над фундаментальными вещами нам в руки не давали. Старичье сидело при власти, руководило экономикой, политикой… И не надо тыкать носом в портрет Л.И.Брежнева и весь ареопаг Политбюро ЦК родной партии. Мировые лидеры ушедшей эпохи также были сильно в годах. В их действиях было меньше понтов, больше рассудочности и поиска компромиссов. Редакторы газет были седовласы, первого юного директора производства я увидел в конце 90-х. На всех руководящих постах были матерые волчары своей сферы. Они знали, как все работает и что нужно делать, чтобы оно не сломалось. Если на завод или в контору приходил неофит с новеньким дипломом, его брал под крыло наставник преклонных годов. Сегодня наставники закончились, поэтому "Укроборонпомом" руководит "юнец" до 40 с минимальным опытом: мины прекращают летать и взрываться, юный менеджер учится управлять военпромом на своих ошибках и чужих смертях.

На это накладывается образовательный коллапс, и никто не докажет мне, что система образования сегодня хорошая, просто она другая. Она другая и плохая, результаты – на каждом шагу. А половозрелые хипстеры не в состоянии делать осознанный выбор: рулят маркетинг, пиар и СММ. Соцсети заставляют политиков подстраиваться под вкусы и мнение завсегдатаев форумов домохозяек и любителей ловли на мормышку, потому что их большинство. Разгул демократии!

Как правило, здесь должен следовать вопрос: ты конкретно, чо предлагаешь, Склифосовский?! Мне нечего предложить обеим противоборствующим сторонам. Их ничто не спасет. Старичью показано не поступаться принципами, читать классику в хороших не гугл-переводах, не пытаться вникнуть в глубину идей демиургов, чьи работы выставляются в "Мыстецьком арсенале" и "Пинчук арт-центре", не делать "лук" и держаться подальше от нового поколения – вам не будут рады.

Хипстерам тоже никто не поможет: им будет непросто, поскольку они втянули захваченный ими мир в идиотский трэш. Они отринули традиции и авторитетов, взялись строить собственную вселенную…

Как говорили старые воры: "Остановите Землю, я сойду, а остальные путь строят коммунизм".

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