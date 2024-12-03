Мольфары атакуют: как информационное пространство Украины заполнили астрологи и нумерологи

Время мольфаров и ведических астрологов

На канале Юрия Романенко ведический астролог больше часа вещает слушателям, когда закончится война. И, судя по статистике, слушатели слушают и позитивно комментируют. И это на канале, где зачастую обсуждают непростые, порой сугубо технические темы, куда не брезгуют приходить приличные образованные спикеры. Даже страшно представить, сколь популярны "ведические астрологи" и прочие мольфары на каналах с лицом попроще.

Сильно надеюсь, что этот ведический эфир у Романенко был платным, ибо доверять деятелям информационного поля с мистическим мировоззрением — себя не уважать. Правда, даже за деньги пускать подобных "ведунов" в студию — минус в карму, особенно, если ты неглуп и должен прекрасно понимать, что ничего, кроме пурги про эпоху Кали-юги, этот спикер нести в эфире не способен. Если уж хочется "хайпануть" ради роста аудитории, просто чаще матерись в эфире — и народ непременно подтянется.

Но Бог с ним, с Романенко! Засилье астрологов, ведических экспертов, нумерологов и прочих мольфаров отмечается повсеместно. Особенно этому подвластны журналистки. Вероятно, дает себя знать психологическое напряжение от долгой войны и регулярных обстрелов "мирняка", тревога за близких.

Сегодня самый популярный вопрос в эфире, вне зависимости от темы и интеллектуального уровня собеседника: "Когда закончится война"? И ведь все прекрасно понимают, что никто не в состоянии дать ответ, но спрашивать не устают. И чревовещатели тут в привилегированном положении: им не нужно ничего доказывать, ссылаться на некие секретные источники в спецслужбах и высших эшелонах: просто с умным видом неси околесицу со ссылкой на связи с высшим разумом и божественным началом.

Но, пожалуй, самые астральные астрологи — это особый сорт "экспертов", "политологов" и "аналитиков". Узнать их очень легко. Они не утруждают себя ссылками даже на некую божественную связь. Они ссылаются исключительно на себя. Что бы не случилось, на все у них готов ответ: "Я же говорил!"

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Не станем упоминать всуе Портникова или хихикающего с умным видом "Портникова на минималках" — Леонида Швеца. Вот вам стремительно набирающий популярность экономический мольфар Алексей Кущ. Этот любит экономическую терминологию, особенно слово "кластер" и постоянно в подтверждение своих слов ссылается на собственные публикации на любые темы, которые строчит со скоростью телетайпа.

Есть такой канал "Укрлайф с Людмилой Немырей". Хозяйка канала неравнодушна к предсказателям всех сортов. Вполне естественно, не обошла вниманием и Куща. У Немыри, как и у подавляющего большинства украинских интервьюеров, есть профизъян: они вроде как и готовятся к эфирам, но создается впечатление, что собственно в теме обсуждения ни черта не понимают или никогда над этим не задумывались. Поэтому их метода проста, как пучок петрушки: на столе — листок с 3-5 заготовленными вопросами. Свою миссию они видят в одном: пригласить гостя и непременно задать эти пять вопросов. Точка! Какую бы околесицу ни нес спикер, журналист его не перебьет, не возразит, не приведет контраргументы. Главное — забить эфир пустопорожней болтовней.

Если бы Людмила Немыря интересовалась персоной Куща и идеями, которые он несет (а идеи его — стабильно контрлиберальные), она после очередного возгласа гостя "я же говорил!" должна была спросить: а вот вы предрекали скорую политическую смерть "либераста" Хавьера Милея, который взялся на либеральных принципах перестроить экономику Аргентины А ведь уже сегодня очевидно: план Милея оправдывается, его популярность в стране не падает с момента избрания, вопреки революционным реформам, нацвалюта не обвалилась и пр., пр., пр. Если бы такой вопрос прозвучал — томность выступления мольфара Куща как рукой смахнуло бы. Но нет: тот с умным видом привычно оттарабанил свои "Я же говорил!" — и был таков.

Впрочем, все происходящее в украинских медиа ("Телемарафон" не станем упоминать всуе) — вина не столько журналистов, сколько слушателей, читателей и зрителей, которые аппетитно потребляют весь этот информационный спам.

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